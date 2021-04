Una veintena de "juegos indie" llegan a Nintendo Switch durante el 2021

Una veintena de videojuegos independientes, denominados en la industria como "juegos indie", llegará este 2021 a Nintendo Switch con algunos grandes clásicos, como las míticas Tortugas Ninja, entre otros títulos que alternan juegos de plataformas, acción, estilo "runner", rol o aventuras gráficas.

Nintento ha presentado estos 20 juegos, desarrollados por pequeñas empresas o por grupos reducidos de programadores, en un directo a nivel mundial a través de su página web y bajo el título "Indie World".

Entre estos juegos destaca, por ejemplo, "Road 96", de DigisxArt, un juego inspirado en las "road movies" de los 90 y que permite al jugador crear su propia aventura a partir de las decisiones que vaya tomando a medida que avanza la aventura.

"Aerial_Knight’s Never Yield", creado por Neil (Aerialo_Night) Jones, es un juego "runner" con elementos narrativos que capturan el espíritu de títulos de este género. Un juego en 3D de desplazamiento lateral que se desarrolla en una Detroit futurista, y cuya versión de prueba ya está disponible.

"OlliOlliWorld", de Roll7, es un juego de acción y plataformas basado en el monopatín y que posee una mecánica de juego fluida, con controles precisos y un diseño de niveles perfecto para encadenar acrobacias, sin olvidar las aventuras secundarias que dan más dinamismo al juego.

Desde Alemania llega "The Longing", en el que el jugador se encarna en el sirviente de un rey que ha perdido sus poderes y que debe aguardar 400 días hasta despertar del sueño en el que se encuentra sumido.

Annapurna Interactive, el distribuidor de Florence y What Remains of Edith Finch, trae para Nintendo dos videojuegos de gran belleza: "Last Stop" y "Hindsight"; mientras que Draw Me A Pixel presenta "There Is No Game, Wrong Dimension", una aventura gráfica repleta de humor, enigmas y puzzles.

A caballo entre Canadá (Tribute Games) y Francia (Dotemu) llegan las legendarias Tortugas Ninja con "Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder's Revenge", un juego de lucha de desplazamiento lateral inspirado en el título "Turtles in Time", y en el que han mezclado los conocidos diseños de aquel clásico del 87, con un "pixel art" muy colorido.

"CrisTales", de los desarrolladores colombianos Dreams Uncorporated y SYCK, está inspirado en juegos de rol japoneses. Lo más destacado es la función de viajar en el tiempo, manipularlo durante el combate para, entre otras cosas, hacer que los enemigos rejuvenezcan y sean más fáciles de derrotar.

"GestsuFumaDen: Undying Moon", de Konami, es un juego con un estilo artístico de corte japonés, mientras que "Aztech, forgotten gods", de la mexicana Lienzo, es un juego de aventura y acción que mezcla mitología azteca y tecnología futurista.

Y "Skul: The hero slayer", de la coreana SouthPAW Games, es un juego de acción y plataformas basado en las épicas aventuras de un modesto esqueleto inmortal que tendrá que ir cambiando de cabeza (hasta 90 diferentes) para alternar distintas habilidades e ir avanzando.

Además de estos títulos, Nintendo ha anunciado también otros para este 2021 como "Art of Rally", "KeyWe" "Labyrinth City: Pierre the Maze Detective", "Weaving Tides", "The House of the Dead: Remake", "Ender Lilies: Quietus of the Knights", "Beasts of Maravilla Island", "FEZ" y "Lost Signal". EFE