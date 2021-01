WhatsApp recula y retrasa el cambio en sus normas tras lluvia de críticas

Los encargados de la aplicación WhatsApp decidieron aplazar la actualización y confirmaron que moverán la fecha de la actualización de las nuevas reglas de juego del 8 de febrero hasta el mes de mayo.

LEE TAMBIÉN: Dueño de Telegram: 'Estamos ante la migración digital más grande de la historia'

"Gracias a todos lo que se acercaron. Todavía estamos trabajando para constrarrestar cualquier confusión comunicándonos directamente con WhatsApp usuarios. A nadie se le suspenderá o eliminará su cuenta el 8 de febrero y trasladaremos nuestros planes comerciales hasta después de mayo”, indicó la compañía que hace parte del conglomerado de Facebook.

Recalcan: "Nos aseguraremos de que los usuarios tengan suficiente tiempo para revisar y comprender los términos. Tenga la seguridad de que nunca planeamos eliminar ninguna cuenta en función de esto no lo haremos en el futuro".

Desde los primeros días de enero, WhatsApp comenzó a notificarles a sus usuarios los cambios en las políticas, hecho que desencadenó una lluvia de críticas entre las personas, quienes empezaron a cuestionar la cantidad de información que recopila la plataforma sobre ellos.

Esto hizo que otras aplicaciones de mensajería instantánea crecieran exponencialmente en el número de descargas. Ese fue el caso de Telegram y Signal. La primera anunció esta semana que llegaron a los 500 millones de usuarios. Así mismo, Signal ocupó los primeros lugares en las tiendas de aplicaciones Google Play Apple Store de las más descargadas.

Thank you to everyone who’s reached out. We're still working to counter any confusion by communicating directly with @WhatsApp users. No one will have their account suspended or deleted on Feb 8 and we’ll be moving back our business plans until after May - https://t.co/H3DeSS0QfO