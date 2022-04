WhatsApp sufre caída a nivel mundial y usuarios se desesperan

Miles de seguidores a nivel mundial han reportado fallas en la plataforma de WhatsApp. A algunas personas no les permite enviar mensajes ni tampoco utilizar el servicio de WhatsApp Web.

A pesar de los reportes generados en redes sociales sobre la caída del servicio, WhatsApp está operando de manera intermitente, por lo que ya se generó un pronunciamiento de la aplicación en sus cuentas oficiales.

"Es posible que esté experimentando algunos problemas al usar WhatsApp en este momento. Estamos conscientes y trabajando para que las cosas vuelvan a funcionar sin problemas. Los mantendremos informados y, mientras tanto, gracias por su paciencia", publicaron desde la cuenta oficial de WhatsApp en Twitter.

Los inconvenientes se pueden estar presentando debido a varias actualizaciones que se están generando desde WhatsApp en versión móvil y también en la alternativa para escritorio.

Algunas de estas incluyendo nuevos emoticones y otras reduciendo el tiempo de espera de conexión en la versión Web, tema que tiene muy inconformes a muchos usuarios.

