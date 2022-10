Armie Hammer, el actor caníbal en el punto de mira

Mientras el estreno del documental “House of Hammer”, que se adentra en los oscuros secretos de la familia del actor y en sus escándalos sobre abusos sexuales y fetiches peligrosos, está en el ojo mediático, Hammer se ha ocultado de los focos y su exmujer rehace su vida.



LINAJE PETROLÍFERO.

Armand Douglas Hammer, conocido por el nombre artístico de Armie Hammer, nació el 28 de agosto de 1986 en Santa Mónica, California (Estados Unidos), en el seno de una familia acomodada: el linaje de los hammer.

Es hijo de Dru Ann y Michael Armand Hammer, bisnieto del magnate del petróleo Armand Hammer y tataranieto del fundador del Partido Comunista en Estados Unidos, Julian Hammer.

Tiene un hermano, Viktor. Tiene ascendencia judía y ucraniana. Y en su infancia, su familia se trasladó a las Islas Caimán. Más adelante, dejó sus estudios universitarios por seguir su vocación actoral.

Su carrera empezó en 2006 en la película “Flicka” y continuó con papeles menores y filmes menos conocidos hasta que, en 2010, le llegó su primer papel importante en “The Social Network”. Un año después, compartió pantalla con Leonardo DiCaprio en “J. Edgar”.

A partir de ahí, su carrera ha sido un no parar, destacando películas como: “Mirror Mirror” (2012), “The Lone Ranger” (2013), “The Man from U.N.C.L.E” (2015), “Call me by your name” (2017), “On the Basis of Sex” (2018) o “Rebecca” (2020).

Fue en “Call me by your name” donde Armie coincidió con Timothée Chalamet como coprotagonista junto a él, y fue también esa cinta la que le catapultó a la fama del todo, convirtiéndose en uno de los actores del momento.

Mientras tanto, en 2010 Hammer se casó con Elizabeth Chambers, una personalidad de la televisión estadounidense a quien conoció gracias al artista Tyler Ramsey. Con ella tuvo dos hijos, Harper (2014, hija) y Ford (2017, hijo), pero se divorciaron en 2020.

Y, a raíz de las acusaciones y rumores que comenzaron a rodear al actor después en 2021, todo apunta a que sus extravagantes fetiches y posibles delitos son la causa de dicha ruptura.

PALADAR COMPROMETIDO.

Todo empezó con la publicación en redes sociales de unos supuestos mensajes entre Hammer y varias chicas, una de ellas Effie Angelova, con la que el actor habría mantenido una relación mientras estaba casado con Elizabeth y que presuntamente filtró los mensajes.

“Me excita pensar en sostener tu corazón en la mano y controlar cuando palpita”, decía uno de los supuestos mensajes del actor. “Dime cosas sobre que te rompo los huesos mientras te violo”, dice otro.

En uno, el que le ha valido uno de los motes, Hammer confiesa uno de sus más oscuros fetiches: “Soy 100% caníbal. Quiero comerte. Maldita sea, da miedo admitirlo. Nunca lo había admitido antes”, y continúa la confesión: “en el pasado he cortado el corazón de un animal vivo y me lo he comido mientras aún estaba caliente”.

Otro más: “Hagamos una apuesta: si yo gano, voy a tu casa, te ato toda y te inmovilizo. Luego haré lo que me apetezca con todos los agujeros de tu cuerpo, hasta terminar contigo al quedarme a gusto”.

Hay muchos más ejemplos entre mensajes aparentemente filtrados y denuncias de presuntos sucesos: “asar tu costilla y comermela”, “beber tu sangre”, “me he sentido un animal, te habría matado”, “ojalá pudiera cortarte un dedo del pie para llevarlo en el bolsillo y tener siempre en mi poder un pedazo de ti”.

En 2021, Effie habría denunciado a Hammer por abusos sexuales presuntamente cometidos en 2017. Ya en 2020, Courtney Vucekovich, empresaria y otra supuesta amante del actor le había acusado en Page Six: “me obligaba a hacer cosas con las que me sentía incómoda”. Y Paige Lorenze, modelo, dijo al mismo medio que “la amarraba y golpeaba”.

Los defensores del actor intentaron escudar estos mensajes en el gusto de Hammer por el BDSM (sigla que responde a "bondage" o ataduras, disciplina o dominación, sadismo y masoquismo), mientras que otros usuarios alegaban que estas prácticas sexuales son seguras y consensuadas y no caen en el abuso o daño real.

Armie Hammer quedó apartado de Hollywood a raíz del escándalo e ingresó en una clínica de rehabilitación poco después, de donde salió a finales de 2021. Después de eso, TMZ informó de que tenía un nuevo trabajo como vendedor de multipropiedades en un hotel de las Islas Caimán.



ESCÁNDALO DINÁSTICO.

Pero, mientras los abogados del actor negaban todas las acusaciones y él guardaba silencio, su exmujer (Elizabeth Chambers) parecía darles crédito: “no era consciente de lo mucho que no sabía”, dijo en su Instagram, asegurando sentirse “conmocionada, desconsolada y devastada”.

Andrew Brettle, abogado del actor, dijo en Variety que “estas historias que se perpetúan en los medios de comunicación son solo un intento equivocado de presentar una única versión que tiene como fin dañar la reputación del señor Hammer”.

El letrado aseguró que “todas las relaciones entre el señor Hammer y sus exparejas fueron totalmente consensuadas”, y mostró mensajes de contenido erótico por parte de Effie hacia Hammer, que habrían sido enviados en 2020.

Ahora, tras la publicación del documental “House of Hammer”, el actor ha vuelto al punto de mira y, junto a él, gran parte de su familia. Porque la docuserie no ahonda únicamente en los escándalos sexuales de Armie, sino en las polémicas en torno a sus predecesores.

Varios de los miembros de la familia Hammer tuvieron antecedentes penales. Y la tía del actor, Casey Hammer, acusó al abuelo de Armie (y padre de ella misma), Julian Hammer, de abusar de ella y maltratar a su madre.

Elizabeth Chambers ha rehecho su vida. Aunque declaró que ver el documental fue “desgarrador y doloroso” para ella, pero que “es algo que existe”, según dijo a E!. Recientemente, compartió en sus redes sociales fotografías en las que podía verse a quien supuestamente sería su nueva pareja.

En cuanto a Armie, guarda silencio refugiado, según Page Six, en una de las casas de su amigo y actor Robert Downey Jr. “Está sobrio y pasa mucho tiempo con buenos amigos y con sus hijos”, habría dicho una fuente cercana al destronado actor.





