Cómo dominar tu mente y no bloquearte, Maite Moyá tiene la clave

El éxito del ser humano está relacionado con la actitud, esta es su manera de relacionarse, para ser capaz de ver las oportunidades que otros no la ven, pero para poder lograr cualquier meta, todos deben superar el principal campo de batalla, que es nuestra mente.

Maite Moyá, es investigadora, autora, speaker internacional, licenciada en Derecho, se doctoró en Psicología y Antropología, además realizó sus Tesis Doctoral en “Comunicación y Habilidades Comunicativas”, con más de 20 años de experiencia, conoce del tema y explica a detalle cómo lograr lo que queremos para cumplir nuestras metas, esto a través de su libro "El Lenguaje de la Mente: Los 15 Arquetipos - Héroes y Villanos".

“Lo que te sucede en la vida es el resultado de tu pensamiento y de tu actitud, sin una dirección clara puede ser víctima de las circunstancias o de los pensamientos y deseos de otros, porque habrás perdido el timón de tu mente y por lo tanto de tu vida”, destaca.



La especialista indica que hay un nicho importante y es pensamiento, porque es nuestro dialogo interno, debido a que somos comunicación, hablando o sin hablar, en ese momento es que las personas se pueden bloquear.



Ella publicó su libro de "El Lenguaje de la Mente: Los 15 Arquetipos - Héroes y Villanos". Para llegar a este punto, se basó en el estudio de muchos patrones de diálogos internos, alumnos y pacientes, cómo se hablaban y cambiaban sus patrones. “Identifícate que está pasando y buscar la manera de cómo cambiar el pensamiento. Cuando se localiza se puede cambiar. El lenguaje de la ayuda a cambiar eso, para evitar caer en lo mismo”, destaca.



“Por ejemplo los arquetipos son patrones que se repiten y que te hablen de una manera, por ejemplo, el miedo, el ego, la desvalorización, el apego. Muchas veces es difícil combatir esto, pero el lenguaje dela mente te ayuda. No es cuestión de magia, pero sí de repetición, pero con esto tienes una guía”, detalla.



Respecto al libro, fue creado durante la pandemia, viene de la práctica y observación, viene de metodología, viene de la Liderapia y que es al que ella pertenece como CEO, Instituto Internacional de Liderazgo y Habilidades Comunicativas, que consiste en trabajar la comunicación personal y profesional de la autoconciencia.



¿Qué pasa con las personas que no pueden dominar su mente o piensan eso?



Para dominar la mente tienes que trabajarla y hay que tomar conciencia, la mente debe ser entrenada, porque lo que viene son los villanos, para protegernos de los peligros. Tienes que estar dispuesto a hacer este trabajo. Puedes leer el libro, pero es un trabajo constante. Los miedos y todo lo del exterior provoca cambios, si no manejas el pensamiento otro lo hará por ti. Para manejar el pensamiento es ser libre, pero será la decisión.



¿Cómo darnos cuenta que la dirección de nuestra mente es la correcta? ¿Hay alguna forma sencilla y práctica de hacernos un test de evaluación antes de buscar ayuda profesional?

Hay varias opciones para lograrlo. Entre ellas se destaca, por ejemplo, los pensamientos negativos que se han apropiado de mi mente, no consigo sacarlos de mi mente, tengo sentimientos de miedo, frustración, postergo las cosas, si las cosas me salen bien, me siento bien y si no me siento mal. En el libro encuentras muchas frases con las que te puedes identificar y vez lo que debes trabajar. Es una guía práctica para resolver todo.

Es importante identificar ese pensamiento para trabajar sobre él.

¿Héroes y villanos tienen los mismos significados de los conceptos religiosos de ángeles y demonios?

Esa es una pregunta muy interesante, cuando le puse el nombre me refería a lao que llamamos a autoafirmaciones positivas y negativas que tenemos en el pensamiento. Lo que pasa es que a mí me encantan los héroes y villanos, me pareció más divertido. Podría ser ángeles y villanos, pero no dejan de ser proyecciones en nuestra mente que nos bloquean, que siempre podemos elegir.

En sus 18 años de experiencia, ¿cuál ha sido el caso más extraño y el más difícil para ayudar a encarrilar una mente que ha perdido el rumbo?

En los programas siempre llegan personas con temas no tan complicados, pero uno de los casos que me dio miedo, fue cuando vino un paciente que era inspector de Hacienda, vino a la oficina en España.

El caso es que el señor había estado en tratamiento psiquiátrico por 10 años, tenía un problema fuerte de comunicación, incluso tenía problemas en el trabajo por tener falta de empatía, para resumir se trabajó por dos meses, cambió mucho, incluso su mujer me llamó porque cambió su relación.

La especialista destaca que está en Panamá brindando su apoyo en distintos talleres, incluso para el Gobierno, tras esto volverá a España, pero regresará nuevamente para seguir con sus seminarios, además, adelantó que está trabajando en una segunda parte de este libro.

