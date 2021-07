¿Cuál es la diferencia entre un sarcoma y un carcinoma?

Si alguna vez te habías preguntado esto, es probable que tú o alguien que te importa haya sido diagnosticado con cáncer.

Escuchar que tienes cáncer es abrumador y estresante. Los complejos términos médicos que usamos para describir lo que está sucediendo pueden agregar confusión a todo tu sentir.



Dos formas diferentes de cáncer

Ayuda a entender que carcinomas y sarcomas son dos tipos diferentes de cáncer, dice el doctor Dale Shepard.

“Carcinomas es el tipo de cáncer más común y la mayoría piensa de inmediato en él”, comenta. “Por comparación, sarcomas es raro y la mayoría de las personas no saben qué es y no pueden nombrar a

alguien que ya lo haya tenido”.

¿Dónde se desarrolla el carcinoma?

El Carcinoma empieza en la célula epitelial. Estas son las células que están en la superficie dentro y fuera de tu cuerpo:

Adenocarcinomas comienzan en los tejidos que secretan líquidos o moco, como por ejemplo, en la mama, el colon, el pulmón y la próstata.

Los carcinomas de células basales se desarrollan en la base de la capa externa de la piel.

Los carcinomas de células escamosas se forman justo debajo de la superficie de la capa externa de la piel.

Los carcinomas de células de transición comienzan en los tejidos que recubren la vejiga, los uréteres, los riñones u otros órganos.



¿Dónde se desarrolla el sarcoma?

Los sarcomas comienzan en las células mesenquimales. Estas son las células que forman sus huesos y tejidos blandos. Hay dos tipos principales y más de 50 subtipos de sarcoma:

Los osteosarcomas comienzan en el hueso, cartílago o médula ósea.

Los sarcomas de tejido blando pueden comenzar en la grasa (liposarcoma), músculo (rabdomiosarcoma o leiomiosarcoma), nervios (tumores de la vaina nerviosa periférica), tejido fibroso (fibrosarcoma), vasos sanguíneos o linfáticos (angiosarcoma) o tejidos profundos de la piel (sarcoma epitelioide).

Recuerda: no todos los “omas” son cáncer

En todos los cánceres, incluidos el carcinoma y el sarcoma, las células se dividen de manera incontrolable, invaden los tejidos cercanos y, eventualmente, pueden extenderse a sitios distantes.

“Es importante saber que las masas benignas también pueden terminar en "oma"; que significa "tumor"

pero estas células se comportan y se tratan de manera muy diferente”, dice el Dr. Shepard.

"Por ejemplo, las células de tumores benignos como adenomas, fibromas y angiomas no invadirán los tejidos cercanos ni se diseminarán a otros sitios".

Por esto, los tumores no tienen las mismas consecuencias negativas que un carcinoma o un sarcoma.

Estamos aquí para ayudar

Siempre que esté preocupado por no tener toda la información que necesita sobre un diagnóstico de cáncer, "no dude en acercarse y pedir ayuda", dice el Dr. Shepard.

Es por esto que sus doctores y su equipo de cuidado están.

Para más información, visite: clevelandclinic.org/loveyourheart