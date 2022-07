Día Mundial de la Hepatitis; diagnóstico temprano puede salvar vidas

El testeo y tratamiento temprano de la Hepatitis C, podría ayudar a 71 millones de personas alrededor del mundo que viven con esta enfermedad y prevenir problemas de salud a largo plazo como cáncer y enfermedad del hígado, dijo el experto de una de las mejores clínicas estadounidenses, Cleveland Clinic, de cara al 28 de julio Día Mundial de la Hepatitis.

LEE TAMBIÉN: Pediatras creen que la obesidad infantil puede reducirse un 25%

Publicidad

El Dr. Omar Massoud, jefe de Hepatología en Cleveland Clinic, dijo: “Todos deberían realizarse un examen de Hepatitis C, la forma más común, pero también la más letal de las Hepatitis. El reto es que la mayoría de las personas no se dan cuenta que tienen Hepatitis C, ya que la enfermedad no tiene síntomas. Si los pacientes de Hepatitis C no son examinados, entonces no pueden ser tratados, y si no buscan tratamiento, entonces están en riesgo de contraer serias enfermedades de hígado, cáncer de hígado, trasplantes de hígado o inclusive la muerte. Al momento en el que presentan síntomas y buscan tratamiento para cirrosis, ya es demasiado tarde.”

Mundialmente, alrededor de 325 millones de personas viven con una de las cinco enfermedades hepáticas de Hepatitis, incluyendo 71 millones de personas que viven con Hepatitis C, la más común pero también la más fácil de curar, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. La Hepatitis C es usualmente causada por prácticas de inyección inseguras o malos cuidados de la salud.

Mientras las medicaciones antivirales pueden curar el 95 porciento de las infecciones de Hepatitis C, muchas de las personas que viven con la enfermedad se encuentran en países con ingresos bajos a medios que tienen desafíos en encontrar un diagnóstico y tratamiento. La Organización Mundial de la Salud busca reducir el 90 porciento de las nuevas infecciones de Hepatitis y el 65 porciento de las muertes causadas por esta para el 2030.

Con el Día Mundial de la Hepatitis de la Alianza Mundial contra la Hepatitis 2021 siendo organizada bajo el tema “La Hepatitis no puede esperar” el grupo enfatiza que el 80 porciento de las personas que viven con Hepatitis C no saben que tienen la enfermedad. Mundialmente, la Alianza añade que cada 30 segundos una persona muere a causa de alguna enfermedad relacionada con Hepatitis.

El tratamiento para la Hepatitis C ha mejorado inmensamente los últimos cinco años, enfatizó el Dr. Massoud. “Las buenas noticias son que más del noventa porciento de los casos de Hepatitis C son curados en dos a tres meses”, dijo el doctor. “Los pacientes que tienen Hepatitis ya no tienen que inyectarse, pueden de manera simple, fácil y segura tomar cápsulas con pocos o ningún efecto secundario.”

Actualmente, solamente hay vacunas para la Hepatitis A y Hepatitis B, ambos de los que se pueden tratar con medicación.

Dr. Massoud también resaltó los desafíos que enfrentan las madres embarazadas que tienen Hepatitis, especialmente Hepatitis B y C. Las madres que tienen Hepatitis B casi siempre lo transmiten a sus hijos. Las madres embarazadas con Hepatitis B deben ser evaluadas y tratadas para reducir el chance de transmitirlo. Seguidamente, los infantes también deberían ser vacunados. Para las madres que tienen Hepatitis C, también hay un pequeño chance, de alrededor del cinco porciento, de transmitir el virus a sus hijos y quienes luego requerirán de un tratamiento.

Contenido Premium: 0