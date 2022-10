El metaverso de Meta no cumple con las expectativas de rendimiento i

El metaverso de la compañía estadounidense Meta, Horizon Worlds, no cumple con las expectativas de rendimiento interno, según indicó este sábado The Wall Street Journal, medio que tuvo acceso a documentos internos de la empresa.

Meta -compañía matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp- tenía como objetivo llegar a 500.000 avatares o usuarios activos mensuales en Horizon Worlds para finales de este año, pero la cifra actual es inferior a 200.000, según el medio especializado.

Además, la mayoría de los usuarios no regresaron a los espacios virtuales de Horizon Worlds después del primer mes en la plataforma.

Solo el 9 % de los mundos son visitados por al menos 50 personas, y la mayoría nunca son visitados, según la información a la que pudo acceder The Wall Street Journal.

"Horizon está diseñado para ser una colección en expansión de espacios virtuales interactivos, o mundos, en los que los usuarios que aparecen como avatares pueden comprar, festejar y trabajar. Sin embargo, rara vez hay chicas en 'Hot Girl Summer Rooftop Pool Party' y en 'Murder Village' a menudo no hay nadie a quien matar", detalla el medio.

Las personas pueden acceder a estos mundos virtuales de Horizon Worlds a través de un set compuesto por unas gafas y unos auriculares de realidad virtual, el último modelo disponible cuesta 1.500 dólares.

Un portavoz de Meta le dijo a The Wall Street Journal que la compañía continúa realizando mejoras en el metaverso, que siempre tuvo la intención de ser un proyecto de varios años.

Meta lanzará una versión web de Horizon para dispositivos móviles y computadoras este año.

