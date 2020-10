Foto viral: La seÃ±al de que nos vamos a quitar pronto la mascarilla

We all want sign are we going to take off the mask soon #instagram #goodnews #goodvibes #uae #dubai #instagood #love #photooftheday #cute #babyboy #instmoment @dubaimediaoffice

5 Oct, 2020 a las 6:02 PDT

"Este bebé fue el segundo de un par de gemelos que di a luz hace un par de semanas. El padre encantado me estaba tomando una foto sosteniendo a cada bebé y el segundo simplemente me quitó la máscara y el padre sintió que necesitaba capturar este momento", explicó Cheaib en una entrevista, luego de viralizarse la foto.



La imagen se volvió viral y cosechó más de 26.000 me gusta en Instagram y miles de comentarios de usuarios que interpretaron el mensaje como algo esperanzador para el futuro en un año marcado por la pandemia del coronavirus.

"Esta debería ser la foto de 2020", escribió un usuario, a la vez que otro replicó: "La foto más hermosa que he visto. Ojalá nos deshagamos de las máscaras pronto".