Hormigas locas llegan a EE.UU. y caen en trampa de salchichas

Los científicos de la Universidad de Texas tentaron a las hormigas locas, una especie oriunda de Paraguay y el sur de Brasil, con salchichas contaminadas por un hongo que ha resultado fatal para estas invasoras, indica un estudio difundido este lunes en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

La hormiga loca (NyLanderia fulva) se ha propagado desde sus tierras nativas en el corazón de América del Sur hasta América Central, el Caribe, el sur de Estados Unidos y se las ha detectado también en Europa y África.

Publicidad

Una vez que la hormiga, calificada de "loca" por sus movimientos repentinos e impredecibles, ingresa en un territorio nuevo causa enormes daños ecológicos que ahuyentan a los insectos y animales pequeños nativos y perjuicios para los dueños de casas.

El artículo indicó que en algunas partes de Texas estas hormigas han hallado aposento en las cajas de circuitos eléctricos, equipos de aire acondicionado, bombas de cloacas y otros sistemas causando cortocircuitos y otros daños.

Hace unos ocho años, Edward LeBrun y Robert Plowes, del Laboratorio Brackenridge en la Universidad de Texas, que estudiaban hormigas locas capturadas en Florida, notaron que algunas tenían el abdomen hinchado con grasa.

Adentro del cuerpo de las hormigas, los investigadores encontraron esporas de microsporidios, un conjunto de hongos que son parásitos intracelulares de animales y de algunos protozoos.

Estos patógenos fungales, una especie novedosa para la ciencia, comúnmente piratean las células de grasa de los insectos y las convierten en fábricas de esporas.

El artículo en PNAS señaló que no está del todo claro de dónde proceden estos patógenos, pero lo cierto es que LeBrun y sus colegas empezaron a encontrarlo en hormigueros en Texas.

LEE TAMBIÉN: LAS ULTIMAS NOTICIAS AQUÍ

La observación de 15 poblaciones locales de hormigas locas determinó que cada una de ellas afectada por el patógeno había declinado y el 62 % de ellas desapareció totalmente.

"Uno no esperaría que un patógeno lleve a la extinción de una población", comentó LeBrun. "Una población infectada normalmente pasa por ciclos de expansión y disminución en la medida en que la frecuencia de la infección aumenta o disminuye".

Los investigadores iniciaron en 2016 un experimento en el Parque Estatal Estero Llano Grande, en Weslaco (Texas), donde ocurría una pérdida de insectos, escorpiones, serpientes, lagartos y pájaros por la presencia de las hormigas locales.

"Tenían una infestación de hormiga loca que era apocalíptica con hordas de hormigas que subían y bajaban en los árboles", recordó LeBrun. "Yo no sabía realmente cómo empezar el experimento pero, bueno, me dije, hagamos el intento".

Los científicos usaron hormigas locas recolectadas en otros sitios y ya infectadas con el patógeno microsporidiano y las colocaron en cajas cerca de los hormigueros de las otras hormigas locas.

Para atraerlas, los investigadores colocaron salchichas frente a las salidas de las cajas a fin de que las dos poblaciones se mezclaran.

En el primer año la enfermedad se propagó a toda la población de hormigas loca en Estero Llano Grande, y en dos años el número de estas hormigas cayó sustancialmente. Al presente no hay hormigas locas en el parque y las especies nativas están regresando a su hábitat.

Contenido Premium: 0