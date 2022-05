¡Jo! Panameños se gastan 500 palos mensuales con sus amantes

Entre 200 a 500 dólares invierte el panameño en citas con sus amantes mensualmente, esto según los datos de la aplicación Gleeden, web dedicada a las citas extramaritales, que ayuda a esas personas que están cansadas de lo mismo en sus hogares y buscan encuentros más candentes con alguien que comparta sus sentimientos sin prejuicios.

LEE TAMBIÉN: Las granjas lunares llegarán "muy pronto" y darán verduras

Publicidad

Las estadísticas de Gleeden indican que más de 70.000 panameños busca encuentros íntimos, para salir de la rutina y revivir el deseo por otros por fuera de su relación.

En la actualidad esta aplicación es una de las más usadas por la comunidad latina y Panamá no se queda atrás para nada. Debido a eso se dieron a la tarea de preguntarle a sus usuarios, hombres y mujeres, cuánto dinero gasta mensualmente en sus relaciones extraconyugales, y las respuestas fueron bastante buenas.

En primer lugar los gastos se dan porque salir de la ciudad es la mejor actividad y para la que más dinero disponen los infieles. Se utiliza entre 200 y 400 dólares en promedio.

Como segundo punto están los gastos de perfumes, lencería y juguetes sexuales, mismos e los que se gastan entre 100 y 300 dólares mensuales, por supuesto, para sorprender a su pareja en el encuentro íntimo.

En tercer lugar están los hoteles o moteles, que viene a ser el ítem en el que más dinero suelen gastan. El 52% de los encuestados aseguró que suele gastarse hasta 250 dólares al mes en hospedajes con su amante.

Pero un punto importante y que no se puede dejar por fuera, es que la mayoría de los infieles tienen una regla de oro para no ser descubiertos y eso es utilizar cuentas paralelas, con tarjetas de créditos exclusicas para las aventuras, con la finalidad de no ser molestados, descubiertos, además, esto mantiene sus finanzas mensuales controladas.

Según Gleeden, esta encuesta online fue realizada del 5 al 12 de mayo de 2022 entre 8.450 usuarios.

Contenido Premium: 0