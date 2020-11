Población de países con bajos ingresos son los más afectados por el asma

La empresa farmacéutica GlaxoSmithKline realizó un taller virtual con la participación de expertos internacionales, y en la que hizo énfasis sobre la enfermedad del asma, tratamientos, controles y datos del contexto regional, así como las implicaciones que tendría un paciente con esta enfermedad al contagiarse de Covid19.

José Romero, especialista en asma grave y Guy Levy, neumólogo y experto médico respiratorio de GSK para América Latina, brindaron datos sobre este mal que afecta a milllones de personas en el mundo,

Según GlaxoSmithKline, la prevalencia mundial total de asma es de 339 millones, además la gran mayoría se encuentra en países de ingresos bajos y medianos. La OMS detalla que hubo 417,918 muertes a nivel mundial y se le clasifica en el puesto16 entre las causas principales de años vividos con discapacidad.

"El asma es una enfermedad crónica que afecta a niños, adolescentes y adultos. Se produce por la inflamación en los bronquios, que obstruye una parte de las vías respiratorias por donde pasa el aire. Se define por un historial de síntomas respiratorios que varía con el tiempo y en intensidad. Los mayores desencadenantes son las bacterias y virus, pelo de animales, polvo, polen, polución, y el ejercicio. La gran mayoría de las muertes por este mal son prevenibles", detalla José Romero.

Recalca que en estos momentos se mantienen dos tratamientos que serían la medicación de alivio o rescate para los síntomas agudo y la medicación de control para el control regular.

"Debemos ser proactivos y no reactivos, evitar dar tantos medicamentos y controlar la enfermedad, en la medida en que utilicen menos medicamentos reactivos es mucho mejor", expresó

El experto detalla que la gran mayoría de las personas asocia el asma con los niños, algo que no es cierto, debido a que esta se puede dar de manera heriditaria o por mal control durante la niñez, causando que regrese en una edad adulta y con muchas más consecuencias. Otro porcentaje es relacionado con el sistema inmunológico, contaminación y otros factores.

Respecto al control que llevan los pacientes dijo lo siguiente: "El 53,5% informa de asma no controlada, de ahí un 82% dijo que tuvo ausencia de control. Tan solo un 66% informó 2 veces por semana. En pacientes con asma no controlada, el 58% tuvo visitas de atención médica no programas o de emergencia. En Europa, América Latina y Estados Unidos, solo 36 a 45% de los pacientes tenían asma no controlada".

Por otro lado, el neumólogo Guy Levy, se refirió a la tasa de mortalidad en América Latina y detalló que los países con bajos ingresos, las minorías pobres y los niños de grandes ciudades sufren de morbilidad desproporcionadamente altas. Aproximadamente el 14% de los niños experimentan síntomas de asma.

"En Panamá es muy común que las personas que tienen asma padezcan por ejemplo rinitis alérgica. En medicina se sabe que siempre están las dos enfermedades de la mano. La especialista y neumóloga Lorena Noriega, realizó un estudio en las 10 provincias y se concluyó que hay una prevalencia del 10%. Las más afectadas son las mujeres. Estos datos son similares a Chile, Argentina", explicó Levy.

Complicaciones del asma durante la pandemia del Covid19

Ambos expertos en medicina detallaron que las personas asmáticas deben seguir con sus tratamientos inhalados para el control del asma durante a epidemia del Covid19.

"Todos los años tenemos picos respiratos. El polvo del Sahara, temporada de lluvias y ahora con el coronavirus. Lo que se pide a todos las personas es seguir con sus tratamientos para controlarlo. Uno de los mayores problemas que s es está presentando es la suspensión de sus terapias. El Covid19 puede generar graves consecuencias en un organismo que no se cuida", detalló José Romero.

¿Enfermarse con Covid19 puede causarle asma a una persona? Ante esta pregunta afirmó que es muy pronto para realizar tal aseveración, mencionando que aún faltan más investigaciones para probar que quedan secuelas relacionadas a este padecimiento. "Es muy temprano para decir eso", replicó.

"Los pacientes asmáticos no deben interrumpir los corticodides inhalados prescritos para el control del asma. Detener este tratamiento a menudo conduce a un empeoramiento potencialmente peliroso del asma, y evitar los corticoides orales durante los ataques de asma graves puede tener consecuencias graves. Los nebulizadores deben evitarse cuando se posible en las crisis agudas, debido al riesgo aumentado de diseminación de Covid19, ya sea en pacientes, sanitarios y otros", aseveró.

Para concluir su exposición, detallaron que en caso de padecer esta enfermedad y presentar problemas al hablar o no encontrar una solución con el broncodilatador, lo más seguro es acudir a un servicio de emergencia, para que sea tratado y descubrir lo que está causándole este problema.