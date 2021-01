Rescatan a un perro y lo hacen suyo, pero al can le gusta "la vida loca"

Una familia decidió adoptar a un perro que apareció un día por su casa. No era de nadie, pero por esas cuestiones de la vida se quedó en el lugar.

El animal, que no saben si fue abandonado o se perdió de su hogar, fue alimentado y comenzó a ganarse el cariño de los miembros de la familia, indica una de sus dueñas.

"El perro no lo hemos comprado ni no los regalaron, el perro llegó en marzo del 2019 todo sucio, por lo que pensábamos que era de algún vecino. Sin embargo, preguntamos y nadie decía de quién era".

"Mi mamá le dio comida, lo bañó y el perro quedó aquí", explica la chica, quien detalló además que al pasar el tiempo se sacaba al animal de la casa, para ver si aparecía el dueño, y como nunca llegó nadie, quedó en la casa".

La chica dijo que el animal en principío no entrba a la casa y cuando intentaban amarrarlo, empezaba a ladrar. Le gusta estar suelto por el vecindario y siempre ha estado de esa forma.

"El se va y regresa aquí, donde se le da su comida, agua, se le baña y hasta lo peluquean. No maltrata ni está abandonado", dijo la joven, luego de que se denunciara esta situación.

Además explicó que cuando el perro llegó a la casa, tenía un problema en la pata derecha, que lo hacía cojear, pero pensaron que había sido por alguna pelea de perro.

Además aclara que le está creciendo una bola que parece una hernia.

De acuerdo a las jovenes, quizás hay vecinos que les incomoda que el perro esté en su patio, le gritan y hasta le arrojan agua con Kangarú,