Ser mamá es posible; no importa la edad o la infertilidad

En la víspera del Día de la Madres muchas mujeres recuerdan el milagro de la vida por traer un hijo a este mundo, algo que en muchos casos no siempre es así, porque un problema que afecta a una gran cantidad de ellas es la infertilidad y a la larga se debe a su estilo de vida o no buscar tratamientos para quedar embarazada.

En la actualidad, hay muchos temas en juego, debido que la gran mayoría de las mujeres priorizan tener un trabajo estable, ser económicamente independientes, realizar sueños profesionales o viajar, antes de vivir su maternidad plenamente, por lo que posponen el momento para ser mamás, sin tomar en cuenta que la fertilidad disminuye con la edad

Las estadísticas Banco Mundial, señalan que la tasa de nacimientos en Panamá ha disminuido en las últimas décadas, siendo en 2020 tan sólo del 2.4%1, esto en gran parte por la decisión de las mujeres de postergar el momento de convertirse en madres.

Y ya que mañana se celebra esta fecha tan especial, el Dr. Mario Vega Croker, Director Científico de Panama Fertility, comenta que "Si bien no hay un momento ideal para ser madre, se debe considerar que existe una edad reproductiva , que puede ir desde va los 20 hasta los 35 años, en la que la fertilidad disminuye gradualmente".

¿Cuáles son los principales problemas de fertilidad en Panamá y el mundo?

El tema de fertilidad es bastante importante, es Día de la Madre, claro que está en la mente, es mucho más común de lo que creemos. Una de cada seis parejas sufre de temas de infertilidad y cuando uno ve la mayoría de los casos son compartidos.

Un 40% son problemas de la mujer, 40% problemas del hombre y un 20% viene siendo lo que se llama infertilidad inexplicable, donde ambos salen bien, pero todavía hay problemas. Si lo dividimos en hombres y mujeres, en mujeres hay problemas para ovular o síndrome de ovarios poliquísticos, que es común y viene asociado a temas de sobrepeso. También hay problemas en las trompas de falopio, pélvico y de los hombres por estilo de vida y calidad en el espermatozoide, baja calidad, bajo movimiento.

¿Decaerá la calidad del esperma?

En general sí se piensa que habrá una disminución en la cantidad de espermatozoides, no es algo a un nivel alarmante. Lo que asusta de esto es que vaya pasando a lo largo del tiempo y mucho de esto está asociado al estilo de vida, la nutrición que llevamos hoy en día, a comparación a nuestro antepasados.

Los mayores problemas serían que más parejas tendrían problemas de fertilidad. Tendrían que recurrir a especialistas. Otras cosas es que cuando tienen hijos se pasan genéticamente.

Panamá ya es un referente regional en temas de fertilidad. ¿Cuántos pacientes reciben por mes y anualmente, esto disminuyó durante la pandemia?

La clínica es internacional, viene mucha gente del Caribe, Centroamérica y Estados Unidos a hacerse tratamientos de fertilidad. En el tiempo de la pandemia disminuyeron los casos. En el 2021 se recuperaron los casos. En este 2022 fue mejor y estamos haciendo unos 600 tratamientos al año en baja complejidad. Si tratamos de alta sobrepasamos los mil

Hay muchos turistas. ¿Qué tanto representa el turismo de salud Panamá y es más barato?

Es un turismo de salud, principalmente las norteamericanas tienen un tema que es más costoso, allá son principalmente caros. Estamos hablando que te puede salir cuatro veces más. A parte cuando ven la certificación de la clínica, que tengo la licencia para practicar en Estados Unidos, sienten la confianza para hacerlo y a este tipo de tratamientos le han ido muy bien en Panamá.

La islas del Caribe y también Sudamérica como Ecuador, algunos pacientes de Colombia vienen acá a hacerse tratamientos, es por eso mismo que vienen escuchando de los tratamientos y tasas de embarazo, porque no siempre se consiguen. Es muy fácil decir que tienen tasas 100% de embarazos y no es así. Nosotros por ejemplo estamos acreditados por la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida (REDLARA) y brindamos todas nuestras estadísticas.

¿Qué tipos de tratamiento son los más efectivos?

Se dividen principalmente en dos cosas, baja complejidad y alta complejidad.

Baja complejidad vienen siendo pacientes con baja ovulación que necesitan medicamentos, tienen relaciones en su casa y quedan embarazadas o que necesitan inseminación artificial.

Alta complejidad, se trata de fecundación In Vitro, basado en extraer los óvulos de la mujer, fecundarlos en un laboratorio, se crea el embrión y se coloca dentro de la mujer. También hacemos bastante la preservación de fertilidad, por lo general se ve muchos a diarios, son pacientes de 30 a 35 años, que por x o y razón no quieren tener bebé y quieren congelar su reloj biológico.

También está la fecundación con óvulos de mujeres más jóvenes que lo donan, para que mujeres de mayor edad, cuando los óvulos no mantienen esa calidad, puedan quedar embarazadas.

Los pacientes llegan tarde en edad a los tratamientos.

En promedio llegan alrededor de los 38 años, pero también llegan pacientes que han fallado tratamientos en otros lados y vienen acá buscando una ayuda. Nosotros si vemos pacientes de más edad. Ese es el rango que estamos viendo, pero los que quieren preservar óvulos están en los 30, aunque también hay más jóvenes.

Panamá es el país de la región que más tratamientos realiza.

Así es Panamá solo realiza más tratamientos que todo Centroamérica juntos.

¿Es necesario quedarse con uno o dos diagnósticos?

La recomendación principal es ir a la consulta, no esperar más de un año a un especialista en infertilidad. Muchas veces van al ginecólogo, pero ellos realmente se encargan de partos y controles, pero no están metidos en la infertilidad. En caso de tener más de 35 años, no esperar más de seis meses, en caso de superar los 40 años debe ser inmediatamente.

Los errores más comunes es que esperan casi cuatro años antes de buscar ayuda especializada y al buscarla los problemas son más serios, porque dejaron pasar mucho tiempo sin tener miedo o pensar que son caros, pero la realidad del asunto es que existen muchas opciones, además, existen financiamientos y planes de pago.

¿La edad representa un impedimento?

La edad ya no representa un impedimento, hemos tenido pacientes de más de 50 años, claro que uno de los temas es que ven noticias como una de las actriz que tuvo hijos o embarazos avanzados, pero la realidad es que probablemente usó una donante de óvulos para quedar embarazada. Puede que funcionen, pero no es como lo tenían pensado.

¿Qué alimentación o estilo de vida son mejores para aumentar la fertilidad?

Vas a escuchar muchas anécdotas, la única dieta que puede aumentar la tasa de fertilidad es la mediterránea, que vienen siendo como aceite de oliva, vegetales, carnes blancas, evitar los carbohidratos. Aquí en Panamá nos gusta el arroz, eso es bien malo, por lo que debemos tener una dieta balanceada, tampoco keto y tratar de hacer ejercicio unos 30 minutos diarios, evitar los cigarrillos y evitar los tragos.

