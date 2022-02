Denuncia: Parada en Altos de Santa Clara tapa visibilidad hacia vía

Panamá- La construcción de una parada en la entrada de la barriada Altos de Santa Clara, ubicada en Pacora, se ha convertido en la manzana de la discordia, ya que según alegan los afectados la estructura obstaculiza visibilidad hacia la vía principal.

Los quejosos aseguran que aunque la estructura aún está en construcción, ya se han suscitado varios accidentes de tránsito, debido a que los conductores que van saliendo de la barriada no pueden ver si viene o no algún vehículo cerca.

Publicidad

LEE TAMBIÉN: TODAS NUESTRAS NOTICIAS AQUÍ

Ante la falta de respuestas de las autoridades locales, los afectados decidieron salir a protestar la tarde de este lunes, y colocaron pedazos de bloques que quedaron de la edificación de la parada, a la que aún le falta el techo y el repello, para evitar que los vehículos puedan pasar por la carretera vieja hacia Chepo.

La medida busca evitar que la construcción de la parada sea detenida y que en su lugar la estructura ya levantada sea demolida y levantada nuevamente en un punto en donde no obstaculice la visibilidad de los conductores.

LEE TAMBIÉN: TODAS NUESTRAS NOTICIAS AQUÍ

#WhatsAppCri Residentes se cansaron de no obtener una respuesta y cerraron la vía. Aseguran que esa parada traerá más accidentes en la zona. Exigen quitarla y ponerla en un lugar más adecuado. pic.twitter.com/w3BhBMF5fu — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) February 14, 2022