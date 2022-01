Solicitaron ayuda para cancha de fútbol y los ignoraron. Niños hacen el trabajo

Niños trabajan bajo el sol y con rudimentarias herramientas en un intento por emparejar el terreno que utilizan como cancha de fútbol en la comunidad de Las Trancas, corregimiento de Cerro Caña, Distrito de Munä, Comarca Ngäbe Bugle. Pidieron ayuda a las autoridades, pero estas los ignoraron.

El técnico y miembro de la Directiva de la Liga comunitaria de fútbol de Las Trancas, Ricardo "Richar" Jiménez C. dijo a Crítica que han hecho solicitudes hasta por WhatsApp al director de Pandeportes, representante, alcaldesa y diputado, pero nadie los apoya. Han quedado en "Visto"

Solo necesitan un tractor emparejar el terreno, que donado y legalizado con certificación

"En eso no se gastan miles de dólares, pero nadie nos ha ayudado. No tienen interés, ni le dan importancia a la juventud ni al deporte", dijo.

Jiménez acaba de terminar el curso de Licencia D como entrenador nacional de fútbol dictado por la Federación Panameña de Fútbol y trabajando con los niños de esa comunidad.