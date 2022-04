Alvis Almendra hace ajustes de categoría para nuevo ciclo olímpico

El doble medallista panamericano (2015 y 2019) y actualmente la principal carta de la lucha olímpica panameña de la categoría mayor, Alvis Almendra, continúa su preparación para las competencias internacionales que se avecinan.

NO DEJES DE LEER: El Sporting de San Miguelito sale a defender su invicto ante el Independiente

Publicidad

En los próximos meses, Almendra debe estar viendo acción en el Campeonato Panamericano de Lucha que se realizará del 5 al 8 de mayo en Acapulco México, además de los Juegos Bolivarianos, programados del 24 de junio al 5 de julio en Valledupar, Colombia.

Para este nuevo ciclo olímpico, Almendra ha realizado importantes ajustes con el objetivo de volver a las máximas citas de su deporte como lo son los Juegos Olímpicos de París 2024.

Uno de los cambios significativos que ha realizado es bajar de categoría. En el ciclo olímpico anterior estaba en la categoría de los 87 kilogramos y ahora ha bajado a los 77 kilos.

NO DEJES DE LEER: A Jorge L. Pinto le gustaría hacer un "trabajo detallado" con Panamá

“Me he sentido bien al bajar de categoría. Me he mantenido en el peso. Ahora estoy más rápido y no he perdido la fortaleza que era un aspecto que me preocupaba al principio”, manifestó Almendra, quien ha dado muchos logros a Panamá, destacando las medallas de plata obtenida en la categoría de los 75 kilos en el estilo grecorromano de los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 y el bronce en los 87 kilos grecorromano de Lima 2019.

Almendra, quien actualmente trabaja en muchas repeticiones y resistencia en base al tiempo de combate para sus próximas competencias, agregó que la clave para sentirse bien físicamente ha sido el entrenar con más tiempo y tener una mejor alimentación.

El luchador olímpico, oriundo de la provincia de Veraguas, agregó que su objetivo es volver a darle más triunfos a Panamá a nivel internacional.

Contenido Premium: 0