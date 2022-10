Ancelotti: "Tenemos que defender mejor"

Siete jornadas de Liga sin dejar la portería a cero provocaron que Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, admitiese que su equipo tiene "que defender mejor", en un pensamiento que comparte el vestuario consciente de que fue una de las claves del éxito de la pasada temporada para ganar tres títulos.

"El aspecto psicológico es muy importante en el fútbol de hoy y es el que menos me preocupa porque este equipo ha demostrado en los últimos tiempos que es muy fuerte. A veces tenemos que defender mejor, es lo que pensamos todo, no es solo mi pensamiento, es del equipo que cuando hacemos una evaluación juntos piensan lo mismo. Tenemos que defender mejor", aseguró.

Y como es habitual en Ancelotti, realizó un análisis sincero de lo que ha provocado que su equipo haya perdido estabilidad defensiva esta temporada. "El aspecto defensivo en este equipo es muy importante, ha sido la llave del éxito el año pasado y lo puede ser este año. Tenemos que estar más focalizados".

"Lo hemos hecho bien pero no lo suficiente como necesitamos. El compromiso colectivo de todos es importante. Es verdad que últimamente hemos perdido duelos y no siempre el equipo ha estado compacto. No es una relajación general, son momentos que pasan. Haberlo hecho muy bien en ataque sin Karim puede invitar a pensar que nos vale solo con lo ofensivo y el fútbol actual no es así", añadió.

Analizando a su defensa, centrado en los centrales, 'Carletto' dio importancia a Antonio Rüdiger y aunque no incluyó a Nacho Fernández entre los jugadores de talla mundial, avanzó que tendrá más minutos en los próximos partidos.

"Rüdiger sabe que es muy importante para nosotros, es un central de clase mundial como Militao y Alaba, también tenemos a Nacho que está jugando menos. La competencia en el Real Madrid es muy grande. Teniendo tres de nivel mundial y Nacho que siempre ha cumplido cuando ha jugado y ha estado bien. Ha descansado más que los otros pero puede ser que en el futuro tenga más minutos", afirmó.

