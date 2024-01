Arrancó Liga de Baloncesto Sub-25 Nuevas Promesas en Chiriquí

Con todo éxito arrancó la Liga Sub-25 de Baloncesto Nuevas Promesas, que se está jugando todos los miércoles y viernes en la cancha del Barrio Bolívar, en David, Chiriquí.

En la fecha inaugural, Barrio Bolívar superó 66-63 a Raptors Jr.; Novak 73-Deportivo Stevens 58; Nacionales 44- Panteras 27; y Los propios 57- Dragon's 44.

Para hoy miércoles24 de enero la jornada iniciará a las 5:30 de la tarde con el encuentro entre Dragons vs Deportivo Stevens. Después jugarán Panteras vs Bolívar; Los Propios vs Novak; y Nacionales vs Raptors Jr.

