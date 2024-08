Atheyna y Durán, invitados de lujo al Boxing Challenge 5.0

Dos invitados de lujo tendrá el Boxing Callenge 5.0, el cual se realizará este sábado 17 de agosto en el Chiriquí Mall, en la ciudad de David y que es organizado por las empresas High Level Boxing, de Roberto Mora y Los Guerreros Boxing, de Enrique Macyntire.

Se trata de nuestras glorias deportivas Atheyna Bylon, quien recientemente conquistó la primera medalla de plata para Panamá en unos Juegos Olímpicos y Roberto ‘Mano de Piedra’ Durán, nuestra máxima figura del deporte, miembro del Salón de la Fama del boxeo mundial y quien conquistó cuatro cinturones mundiales.

La presencia de las dos figuras deportivas panameñas fue confirmada por el promotor Roberto Mora, de la empresa High Level Boxing.

Mora informó que todo marcha viento en popa para la función y de acuerdo al calendario de actividades, el examen médico a los boxeadores se realizará este jueves, mientras que el pesaje oficial será el viernes.

La función, es encabezada por el púgil chiricano Daniel Santamaría, quien tendrá su revancha ante el costarricense Larry ‘La Gacela’ Olivas a 6 asaltos y 113 libras.

El evento iniciará a las 7 de la noche y también estará presentándose como artista el Apache Ness. Los boletos tienen un costo de 10 dólares la Preferencial y $20.00 el VIP. Estarán a la venta en las oficinas del Chiriquí Mall, Restaurante Bienmesabe y Bufalo Wings Factory.

En un choque de invictos se medirán el también chiricano Luis Quintero ante el chorrerano Isaac Samaniego a 6 asaltos y 117 libras.

Por su parte, el veragüense Maximiliano Bonilla enfrentará al capitalino Kadir Macías a 4 asaltos y 128 libras.

En tanto, Edwin Quintero (1-0), de Chiriquí, intercambiará golpes ante el capitalino Kenneth Shaw (0-0-1) a 4 asaltos y 112 libras.

Otros combates programados son los de Gerardo Cabrera (Chiriquí) vs Gregorio Francis (Panamá) a 4 asaltos y 130 libras; Yair Quintero (Chiriquí) vs Roberto Reyes (Panamá) a 4 rounds y 122 libras; y Davis Miranda (Puerto Armuelles) vs Harold Tapia (David) a 4 asaltos y 165 libras.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio