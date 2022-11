Bale: al 100 % para el Mundial

Gareth Bale, capitán de la selección galesa, aseguró que está al cien por ciento y preparado ante el comienzo de la Copa del Mundo de Qatar, en la que se enfrentará a Estados Unidos, Irán e Inglaterra.

El estado de forma de Bale ha sido la gran incógnita de la selección galesa en su preparación para Catar, ya que el exjugador del Real Madrid apenas ha jugado media hora desde que su selección jugara contra Polonia en septiembre.

Publicidad

Sin embargo, el ahora futbolista de Los Angeles FC en la MLS, declaró que está listo para que comience la primera participación de Gales en una Copa del Mundo desde 1958.

"Estoy al cien por cien y listo para comenzar", aseguró Bale, cuya selección debutará el lunes 21 contra Estados Unidos.

El capitán galés fue preguntado sobre si podrá jugar los tres partidos de la fase de grupos y fue claro sobre ello.

"Si tengo que jugar 90 minutos en tres partidos no hay problema. Estoy en forma y listo. Si tengo que jugar tres partidos completos, los jugaré".

"Las últimas tres o cuatro semanas han sido difíciles, sobre todo cuando escuchas sobre otros jugadores que han tenido lesiones y se van a perder la Copa del Mundo. He estado hablando con mis compañeros y los que jugaban este fin de semana me han dicho que era complicado mentalmente. Solo podías rezar para no tener una lesión y perderse un evento tan importante como este", añadió Bale.

TAMBIÉN PUEDES LEER: La Selección de Baloncesto de Panamá da ganas de llorar

Contenido Premium: 0