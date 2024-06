Bárcenas: "Estamos a un paso de hacer historia en la Copa América"

“Estamos a un paso de hacer historia en la Copa América”, dijo hoy el mediocampista de la selección mayor, Edgar Yoel Bárcenas, luego del primer entrenamiento de la "Roja" en la ciudad de Orlando, sede del decisivo encuentro ante el seleccionado de Bolivia, el lunes.

“El equipo está motivado porque sabe que la chance (de clasificar a cuartos de final) está ahí”, expresó el volante.

El Grupo C es liderado por Uruguay, que suma seis unidades; siguen Estados Unidos y Panamá con tres cada uno, y en el sótano está Bolivia, que ha contado sus dos partidos por derrotas.

El volante del Mazatlán de México recalcó que el de este lunes no será un partido fácil, a pesar de que los bolivianos están eliminados.

“Bolivia es una selección con mucha historia, nunca me he enfrentado a ellos, pero seguro que será un partido difícil. Estamos en una competición oficial y seguro que ellos no se van a querer ir con 0 puntos, por lo que van a salir con todo y nosotros tenemos que estar concentrados en lo que nos corresponde para poder sacar el partido”, respondió.

El onceno panameño entrenó esta mañana en las instalaciones del complejo deportivo del ESPN Wide World of Sport, en el área del Walt Disney World Resort, en la ciudad de Bay Lake, Florida.

