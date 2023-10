Bellingham: "Quiero estar en el Real Madrid los próximos 10-15 años"

Jude Bellingham, jugador del Real Madrid y de la selección inglesa, aseguró que quiere estar en el conjunto blanco los próximos 10 o 15 años de su carrera deportiva.

El centrocampista participó en los dos primeros goles de la victoria de Inglaterra contra Italia por 3-1, al forzar el penalti que transformó Harry Kane y al asistir a Marcus Rashford en el 2-1.

"Soy un poco mejor cuanto más juego. Ha sido una gran noche para todos, porque todos recordamos lo que pasó hace un par de años en este mismo partido. Vamos en la dirección correcta", aseguró el inglés a Channel 4, después de asegurar la clasificación de Inglaterra a la próxima Eurocopa de Alemania.

"Estoy disfrutando mucho del fútbol en estos momentos. Tanto mi club como mi selección me están dando la libertad para jugar como quiero. En los últimos meses he trabajado mucho en los tempos dentro del área y cada vez que llego lo hago con mucha hambre", añadió el británico, que ha protagonizado el mejor arranque de un futbolista en la historia del Real Madrid, con diez goles y tres asistencias en sus diez primeros encuentros.

"Al ser un gran fichaje -en términos económicos-, tengo que devolverlo, ya sea con goles, con asistencias o con grandes partidos. Este club -el Real Madrid- es en el que quiero estar los próximos diez o quince años de mi vida. Lo estoy disfrutando mucho. Carlo (Ancelotti) me dijo que esta es la posición en la que me ve. Al 100 % que me ha mejorado. Cuando estás rodeado por esta mentalidad y por la calidad de estos jugadores cada día... Te lleva a un nuevo nivel mental, físico y técnico".

