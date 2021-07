Buscan hoy consolidar puestos en el ránking de la Asociación Mundial de Boxeo

Los clasificados mundiales Liborio Solís y Johan ‘Manotas’ González buscarán hoy consolidar sus posiciones en el ránking de la AMB cuando vean acción en la cartilla de hoy viernes en el Palacio Dorado de la ciudad de Panamá.

El evento es organizado por la empresa promotora Master Promotions y arrancará a las 6 de la tarde.

‘Manotas’ González, quien ocupa la casilla N.°14 del peso welter en el ránking de la AMB, se medirá al colombiano Likar Ramos a 10 asaltos y 153 libras en el combate estelar de la función.

González, de 30 años, tiene un récord profesional de 27 triunfos (todos por nocaut) y una derrota.

En el combate coestelar, Liborio Solís se medirá al también colombiano Marlon Olea a 8 asaltos y 122 libras.

Solís, excampeón mundial supermosca, es el clasificado mundial N.°5 en el peso gallo de la AMB.

En otro combate, el clasificado mundial N.°14 supergallo AMB, Rafael ‘El General’ Pedroza, combatirá ante el colombiano Mauricio Martínez a 8 rounds y 126 libras.

Otros pleitos: Azael Villar (Panamá) vs Lázaro Casseres (Colombia) a 8 rounds y 115 libras; Yonfrez Parejo (Venezuela) vs Jordan Escobar (Nicaragua) a 6 asaltos y 122 libras; y Abelardo González (Veraguas) vs Ricardo Rodríguez (Herrera) a 4 rounds y 160 libras.