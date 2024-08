‘Canelo’ Álvarez: ‘Le va a doler’

Canelo Álvarez estuvo cara a cara con el boricua Edgar Berlanga en la conferencia de prensa en Nueva York ayer lunes, palpitando lo que será su contienda venidera por los títulos mundiales del peso supermediano del CMB, AMB y OMB que actualmente le pertenecen al mexicano.

La estrella mexicana fue diplomáticamente correcta en sus declaraciones, sin embargo, dejó varios mensajes entrelíneas a su oponente. “Soy consciente de que me estaré enfrentando a un boxeador joven y fuerte, así que me entrenaré al máximo para esta pelea. Amo al boxeo, amo a lo que me dedico, y haré que (el 14 de septiembre) sea un gran día para México”, señaló.

