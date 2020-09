‘Canelo’ Álvarez podría quedarse sin pelear en 2020

Debido a la disputa que tiene con la empresa DAZN, el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez podría quedarse sin pelear en este año, ya que los rivales que contempla no se encuentran en la categoría de "peleadores premier".

En un articulo de The Athletic, se reporta que los dueños de DAZN, plataforma de streaming, no están dispuestos a pagarle al Canelo los 35 millones de dólares garantizados en su contrato, porque los oponentes que pretende enfrentar no son atractivos para vener millones de pago por evento.

Cabe mencionar que la relación del "Canelo" Álvarez con DAZN no es de manera directa, ya que tiene de intermediario a Golden Boy Promotions, de Óscar de la Hoya, quien firmó con dicha empresa.

Al firmar con DAZN, Golden Boy se comprometió en realizar dos combates del peleador mexicano por año, y una de esas dos sería ante un rival de categoría "premier”.