'Canelo' Álvarez y Gennady Golovkin pelearán el 17 de septiembre

Ya el combate tiene fecha. Saúl 'Canelo 'Álvarez', campeón del peso supermedio, disputará el 17 de septiembre una tercera pelea con el kazajo Gennady Golovkin.

A través de sus redes sociales, tanto GGG como el Canelo confirmaron la noticia, festejando que se de la trilogía y asegurando que será una pelea espectacular.

"Estoy muy contento de brindarles las mejores peleas y esta no será la excepción. Es momento de terminar lo que comenzamos y defender nuestros títulos #CaneloGGG3", escirbió el mexicano, mientras que el kazajo le lanzó un "nos vemos el 17 de septiembre".

La sede de la pelea aún está por confirmarse.

I'm really happy to bring you the best fights and this one will be no exception. #CaneloGGG3 this Sep 17th Venue to be confirmed. pic.twitter.com/ow26TlWrmX