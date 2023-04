Carlos Xavier Quiroz: ‘La clave es trabajar fuerte todo el año’

El inicialista chiricano Carlos Xavier Quiroz, quien la noche del sábado se convirtió en apenas en el cuarto pelotero en llegar a la cifra de 700 imparables en los campeonatos nacionales de béisbol, manifestó que una de las claves para rendir es preparse fuerte durante todo el año.

Quiróz ligó una línea al jardín derecho para llegar a los 700 hits en el tercer inning del partido en el que su equipo Chiriquí enfrentó a Panamá Oeste en el estadio Horacio Mena de Chame ante los envíos del zurdo Ángel Córdoba.

“No trabajo solamente en las preselecciones, si no que me preparo con tiempo. Creo que esto me ha ayudado en mi carrera, preparame con tiempo y no llegar en cero a las preselecciones”, manifestó Quiroz en entrevista al periodista José Uribe de Radio Chiriquí.

Quiroz agregó que tuvo la ventaja de jugar con peloteros de la talla de Rodolfo ‘Candelilla’ Aparicio, Freddy Herrera y Virgilio Kaa, quienes también se preparaban fuerte para rendir en los campeonatos nacionales.

“Siempre le sacamos provecho a todas las enseñanzas y consejos que nos dieron estas leyendas”, indicó Quiroz, quien también agredeció a su familia, fanáticos y a los medios de comunicación, que siempre lo han apoyado en su carrera.

Quiroz manifestó que no tiene una próxima meta individual en específico y que jugará año por año.

“Vamos a ir año por año. Cuando yo sienta que no puedo rendir como tengo que rendir, yo mismo le diré adiós al béisbol, pero vamos a seguir trabajando y dejar en lo más alto a la provincia”, puntualizó el pelotero.

