Cartilla ‘Boxeo del Patio’, de este viernes, realizó examen médico

Una publicación compartida de Laguna Premium Boxing (@lpbpromotion)

El combate estelar de esta cartilla será entre el capitalino Jonathan ‘Alta Gama’ Miniel y el chepano Fernando ‘Pantera’ Martínez, quienes disputarán el cetro ligero Fedecentro de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) a 8 asaltos.

Miniel es uno de los mejores prospectos panameños en la actualidad, con palmarés invicto en cinco presentaciones, todas ganadas por la vía del cloroformo.

No obstante, enfrentará a ‘Pantera’ Martínez (6 triunfos, 2, derrotas y 2 Ko), un púgil que retornó con éxito luego de una larga inactividad en los tinglados.

NO DEJES DE LEER: Panamá se instala en Atlanta y se enfoca para juego ante EE.UU.

Otros cinco combates servirán de soporte a esta función, la cual será la tercera que se realiza en el mes de junio bajo el paraguas de la Comibox de Panamá.

Hibrahim Valdespino se medirá a Elías Vega a 8 rounds y 130 libras; Kadir Macías vs Jhoynner Cervera a 6 rounds y 126 libras; Jaffet Araúz vs Yovani Casasola a 4 asaltos y 130 libras; y Daniel González vs David Guillén a 4 rounds y 135 libras en pleito de debutantes.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio