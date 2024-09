Cartilla ‘Nocaut al cáncer’ tendrá pleitos de alto nivel

Pleitos de alto nivel tendrá la cartilla de boxeo ‘Nocaut al cáncer’, que se realizará el sábado 19 de octubre en la arena Roberto Durán y que organiza la empresa Laguna Premium Boxing.

Ayer, la promotora Rouss Laguna y el excampeón mundial Anselmo ‘Chemito’ Moreno presentaron en conferencia de prensa la función, la cual tendrá como pleito estelar el combate entre el excampeón mundial Jezreel ‘El Invisible’ Corrales y el exretador mundialista Ricardo ‘El Científico’ Núñez por un título regional de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) por definir.

El encuentro, pactado a 8 asaltos y 135 libras es un pleito que ha generado expectativa en la fanaticada del boxeo nacional. Por un lado, ‘El Científico’ Núñez es conocido por su fuerte pegada, mientras que ‘El Invisible’ Corrales es reconocido por su boxeo.

En el pleito coestelar estará el panameño- nicaraguense William ‘El Chatel’ Vargas, quien se medirá a un rival extranjero por definir en la categoría superpluma a 10 asaltos.

El prospecto panameño Jonathan Miniel también verá acción con un rival por definir en un combate por el título Fedecentro (AMB) de las 135 libras a 8 asaltos.

La función, que será a beneficio del Instituto Oncológico Nacional, tendrá otros combates interesantes: Kadir Macías vs Jhoyner Cervera a 6 rounds y 126 libras; Hibrahim Valdespino vs Daniel Lezcano a 6 asaltos y 126 libras; Jafet Araúz vs Daniel González a 4 rounds y 130 libras; David Guillén vs Yovani Casasola a 4 rounds y 129 libras; Jefrey Martínez vs Héctor Ortega a 4 rounds y 115 libras; Samir Cuentas vs Jonathan Torres a 6 rounds y 145 libras; Adrian Morales vs Alfredo Jens a 4 rounds y 137 libras; Leiner Rodríguez vs Carlos Bonilla a 4 rounds y 118 libras; y Ángel Flores vs Nazario Camarena en 115 libras y 4 rounds.

