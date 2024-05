Casemiro: "¿Era uno de los mejores fichajes y ahora no valgo nada?"

Casemiro, centrocampista del Manchester United, habló sobre las críticas que ha recibido esta temporada y se preguntó: "La temporada pasada fui uno de los mejores fichajes de la Premier League, ¿ahora no valgo nada?".

"Al comienzo de la temporada me dieron el trofeo a mejor jugador del mes, los aficionados. Entonces sufrí una lesión importante, volví y me lesioné de nuevo. Ahora estoy jugando como central... Es difícil, hemos tenido lesiones, el entrenador no ha tenido a los 25 disponibles nunca. Para el club es muy difícil", dijo el brasileño en la cadena Sky Sports.

Casemiro respondió a las críticas de Jamie Carragher, comentarista de la misma cadena, quien le sugirió que dejara el fútbol antes de que el fútbol le deje a él.

"Las críticas forman parte del juego y siempre he sido muy tranquilo con ellas. Cuando son críticas constructivas son bienvenidas. En el fútbol, cuando has estado diez años al máximo nivel, si bajas un poco el nivel las críticas van a venir, pero en el momento que me faltan al respeto, creo que no está bien. Ahí es cuando pierdo el respeto por esa gente", añadió.

"La temporada pasada fui considerado uno de los mejores fichajes de la Premier, y ahora, ¿ya no valgo nada? Las críticas han sido irrespetuosas, así que cuando se me falta al respeto me parece preocupante y no tengo por qué respetarlo".

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio