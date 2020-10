Chiriquí acaricia clasificación a semifinales

La novena de Chiriquí dio dos pasos en firme rumbo a su clasificación a las semifinales del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor ‘Copa Banco Nacional’, al ganar sus dos partidos programados en la jornada de ayer.

A primera hora venció 5-0 a Panamá Oeste en el estadio Roberto ‘Flaco Bala’ Hernández de Las Tablas, con gran pitcheo del derecho Andy Otero.

Posteriormente, en un juego que empezó en la tarde pero que culminó a primeras horas de la noche debido a la lluvia, nuevamente los chiricanos se alzaron con el triunfo, está vez 4-3 sobre Bocas del Toro, también en el estadio Roberto ‘Flaco Bala’ Hernández.

La victoria dejó a Chiriquí con marca de 8-3 y de ganar uno de sus dos compromisos hoy asegurarían un boleto entre los cuatro grandes del béisbol nacional.

"No le pedí señas a mi receptor, conversamos y le di el orden de pitcheo que le ibamos a hacer a Carlos Sánchez, ya estaba conversado y al no pedir seña siento que lo pudimos confundir, sacamos el triunfo y me siento gusto en este nuevo rol con el equipo y le doy las gracias a mi manager Carlos Louis por la confianza", relató Ramos del momento en el noveno inning cuando los bocatoreños tenían bases llenas y pudo poncharlo para terminar el partido.

En la jornada de ayer, Coclé recibió un duro golpe en sus aspiraciones de clasificar, al perder ante Colón 5-0 en un partido que tuvo que suspenderse por lluvia en cinco episodios pero que fue oficial.