Chiriquí vs Coclé y Panamá Este vs Veraguas inician sus series hoy

La etapa de ocho equipos del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, programadas a siete encuentros, continúa hoy con el inicio de las series Chiriquí vs Coclé y Panamá Este vs Veraguas.

La serie entre Coclé vs Chiriquí arrancará hoy a las 7 de la noche en el estadio Remón Cantera de Aguadulce, donde se jugarán los dos primeros encuentros.

Coclé tuvo una serie regular consistente, quedando con una marca de 17 triunfos y cinco derrotas.

Por su lado, Chiriquí tuvo un excelente inicio de la Serie Reguilar y estuvo en la parte alta de la tabla durante la primera mitad de la Serie Regular. No obstante, decayeron notablemente en la segunda mitad de la temporada hasta quedar en la séptima casilla con registro de 13-9.

Si los chiricanos logran recuperar el nivel que mostraron al inicio de la competencia, la serie ante los coclesanos debe ser pareja.

La otra serie que inicia hoy será la de Veraguas y Panamá Este, que jugarán hoy jueves a partir de las 7 de la noche en el estadio José de la Luz Thompson, en Chepo.

Los dos equipos quedaron con marca de 13 triunfos y nueve derrotas pero en el desempate con otras novenas que tuvieron la misma marca, los del Este se ubicaron en el tercer lugar, mientras que los veragüenses se situaron en la sexta casilla.

Hoy también continúan las series Panamá Metro vs Herrera, en el estadio Rod Carew y Panamá Oeste vs Bocas del Toro en el Justino Salinas de La Chorrera, a partir de las 7 de la noche.

En la primera fecha, Herrera venció por abultamiento de carreras a los metropolitanos 23-3, mientras que los bocatoreños sorprendieron a los Vaqueros 6-4.

