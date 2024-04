Choque de invictos panameños hoy en la arena Roberto Durán

Un choque de prospectos panameños invictos se dará hoy en la arena Roberto Durán cuando se enfrenten Jonathan Miniel y Jonathan ‘El Bloque’ Torres en el pleito estelar de la función ‘Boxing Summer Fest’, la cual es organizada por la empresa Laguna Premium Boxing.

Miniel y ‘El Bloque’ Torres disputarán el título nacional superligero a 8 asaltos.

En la ceremonia de pesaje oficial realizada ayer, ambos contendores marcaron las 140 libras, el límite de la división.

Será un combate interesante en el que ambos peleadores no han perdido en cuatro salidas como profesionales.

En su último combate, realizado el 15 de diciembre de 2023, Miniel, de 27 años, venció al colombiano Luis Fabra por retiro en el cuarto asalto.

Por su parte, Torres, derrotó al herrerano César Saucedo por nocaut en el primer asalto el 1 de octubre de 2022.

En otro combate importante de esta función se enfrentarán los invictos Kadir Macias e Hibrahim Valdespino a 8 asaltos y en la categoría pluma.

Por su parte, Ángel Bethancourt, invicto en cuatro pleitos, se medirá a Santos Villar (2-1) a 6 asaltos y en la categoría mosca. Completan el programa las peleas entre Raúl Meléndez vs Carlos Bonilla a 4 asaltos y 118 libras; Jefrey Martínez vs Roberto Reyes a 4 asaltos y 118 libras; y Anahomy Jiménez vs Leydi Zarco a 4 rounds y 120 libras.

Además habrá una exhibición entre las populares presentadoras ‘La Bibi’ y Sara Reinoso.

El programa iniciará a las 8:30 de la noche, pero las puertas abrirán desde las 7 de la noche.

