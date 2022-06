Christiansen: ‘Hay que ir con agresividad a ganar el partido’

La selección de fútbol de Panamá comenzará hoy (6:30 p.m.) ante Costa Rica un nuevo proceso de cara al Mundial 2026, en el arranque de la Liga de Naciones de la Concacaf. Ticos y panameños se miden en el Estadio Rommel Fernández.

"Es un nuevo proceso, pensando a largo plazo, donde el objetivo es estar en todas las competiciones", indicó ayer el seleccionador de la roja, el hispano-danés Thomas Christiansen.

Publicidad

El entrenador agregó que el futuro de la selección de Panamá, cimentado en el trabajo que se hace en las categorías sub'20 y sub'21, "promete y apasiona".

El timonel, quien se encuentra en negociaciones contractuales con la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), aclaró que por el momento se enfocará "en la Liga de Naciones”, y que más adelante hablará sobre su renovación.

Panamá cuenta con todas sus armas para este duelo frente a los ticos, que tendrá un cierto matiz a “pequeña revancha”, luego de que los ticos terminaran desplazando a los istmeños del puesto para disputar la repesca hacia el Mundial Qatar 2022.

"Será un partido complicado, aunque sabemos que un partido de clasificación a un Mundial y uno de Liga de Naciones no tienen el mismo peso, pero igual hay que ir con agresividad a ganar el partido", apuntó Christiansen.

Por Costa Rica, entrenado por el colombiano Luis Fernándo Suárez, no estarán Bryan Ruiz, por dar positivo por covid-19, y Keylor Navas que se alista para el partido de repesca de los ticos frente a Nueva Zelanda, el 14 de junio próximo.

Ante la ausencia de Navas, Christiansen puntualizó que sin él Costa Rica no estuviera tan cerca del Mundial, pero a su vez señaló "me da igual esté o no esté" y hay que salir a ganar el partido.

Contenido Premium: 0