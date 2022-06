Christiansen: 'Siento la obligación de dar resultados positivos'

Después de no lograr el objetivo de clasificar al Mundial de Catar 2022, Thomas Christiansen, quien renovó con la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) hasta el 2026 como director técnico, manifestó sentirse en deuda con la afición y fue uno de los motivos para seguir dirigiendo a la selección nacional.

NO DEJES DE LEER: Colón y Metro, por un cupo a la Final del Béisbol Mayor

Publicidad

"Siento la obligación de devolverle a la afición ese cariño con resultados”, declaró Christiansen en conferencia de prensa con motivo de su renovación hasta el 2026.

Christiansen, quien estuvo acompañado del presidente de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), Manuel Arias, manifestó que sí tuvo otras ofertas pero su prioridad fue quedarse en Panamá.

“Sí tuve ofertas, pero les deje claro a mis agentes que no las escuchara porque quería quedarme en Panamá. Para mí no había ninguna duda en seguir con la selección de Panamá, tanto yo como mi cuerpo técnico”, señaló Christiansen.

No obstante, el técnico de Panamá señaló que es importante que el Estado invierta más en infraestructuras para mejorar el fútbol en Panamá.

NO DEJES DE LEER: 'Hubo interés del Barcelona, pero solo quería jugar en el Madrid'

"Hay que trabajar bien e invertir. Si no se invierte es muy difícil progresar. Uno puede llegar hasta cierto punto, pero hay que tener un apoyo, me gustaría que el país se involucre más en infraestructuras”, explicó Christiansen.

“La calidad humana y futbolística en Panamá es buena, tenemos que trabajar e invertir para tener resultados, porque es difícil progresar si no se invierte” agregó.

Contenido Premium: 0