Cleveland Cavaliers y Oklahoma City Thunder están invictos en la NBA

La NBA cumple este martes las primeras dos semanas de temporada 2024-25, pero no habrá competición en pista para animar a los estadounidenses a que voten en las elecciones presidenciales, en las que la actual vicepresidenta, Kamala Harris, y el exmandatario republicano Donald Trump optan a ser el sucesor del demócrata Joe Biden.

En vista de la pausa de este martes, la NBA celebró el lunes una jornada con las treinta franquicias en juego que confirmó la tendencia de estas primeras dos semanas, con unos Cleveland Cavaliers y Oklahoma City Thunder imparables e invictos, y unos Milwaukee Bucks y Philadelphia 76ers hundidos en las últimas plazas de la Conferencia Este.

Los destinos de Cavs y Bucks se cruzaron precisamente el lunes y el equipo de Cleveland se llevó la victoria en un final apretado para incrementar su balance a un espectacular ocho victorias y cero derrotas.

Giannis y Lillard, sin premio

Los Bucks apenas ganaron un partido de siete este año, pese a que Damian Lillard y el griego Giannis Antetokounmpo promedien respectivamente 27.6 y 31 puntos.

Giannis se perdió la cita del lunes contra los Cavs, pero en los anteriores encuentros había promediado un doble doble, al agregar 12.3 rebotes a la ya citada marca anotadora.

Tienen más justificaciones los Philadelphia 76ers, que hasta ahora no han podido contar con su líder, Joel Embiid, quien arrastra problemas de rodilla. Además, el fichaje estelar para la presente temporada, Paul George, solo pudo estrenarse el lunes en la traumática derrota en el último suspiro contra los Phoeniz Suns.

Pero en Philadelphia se viven momentos muy complicados, con un modesto balance de una victoria y cinco derrotas y con una serie de problemas fuera de la pista, donde Embiid acaparó portadas.

El pívot está siendo investigado por la NBA tras las informaciones de un presunto empujón a un periodista tras una discusión en el vestuario de los 76ers después de una derrota ante los Memphis Grizzlies.

Los Celtics, 7-1

Si los Cavs han tenido un arranque inmejorable, los Boston Celtics, vigentes campeones y máximos favoritos para repetir este año, también pisaron el acelerador.

Solo perdieron un partido, contra los Indiana Pacers a domicilio, pero firmaron actuaciones dominantes, la última de las cuales este lunes en el campo de los Atlanta Hawks. Su balance es de 7-1.

En un Este en el que varias franquicias están teniendo altibajos, como New York Knicks (3-3), Miami Heat (3-3) los Brooklyn Nets de Jordi Fernández, primer técnico nacido en España en dirigir a un equipo NBA, sumaron cuatro victorias y cuatro derrotas.

