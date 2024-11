Club HR y Bodegueros, invictos en Softbol de 50 años y más de P. Este

El Club HR y los Bodegueros se encuentran invictos en dos salidas en la ronda de seis equipos de la Liga de Softbol de 50 años y más de Panamá Este, la cual se disputa en el Complejo Deportivo Roberto Kelly, en el corregimiento de Don Bosco.

En la última jornada de la liga, el Club HR venció al Team Lobos 4-1, ganando el encuentro Luis Batista.

Por su lado, los Bodegueros también lograron ganar, al vencer 13-6 a los Bocatoreños residentes en la capital.

En el tercer partido de la fecha, Trililin superó a Tocumen 14-7.

En la tabla de posiciones, después de los invictos Bodegueros y el Club HR, siguen los Bocatoreños residentes en la capital y Trililin con marca de 1-1.

Con 0-2 están Tocumen y el Team Lobos con 0-2.

La próxima jornada se disputará este domingo 1 de diciembre y será dedicada al ingeniero Edwin Zúñiga (lanzador de honor) y José Chen (bateador de honor).

A las 9 de la mañana jugarán Tocumen vs Bodegueros, seguido de los partidos Team Lobos vs Trililin y Club HR vs Bocatoreños residentes en la capital.

