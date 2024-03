Coclé se corona campeón del béisbol juvenil con histórica remontada

Coclé logró un histórico título en los campeonatos nacionales de béisbol juvenil, al convertirse en el primer equipo de esta categoría en remontar una desventaja de 0-3 y ganar los cuatro siguientes. En el séptimo y decisivo juego, la Leña Roja se impuso 3-2 a Panamá Metro para concretar la proeza.

Coclé suma su cuarto título en los campeonatos nacionales juveniles y ha sido uno de los equipos protagonistas en los últimos seis años en esta categoría, ganando tres títulos (2018, 2021 y 2024), además de tres subcampeonatos (2019, 2020 y 2023). La ‘Leña Roja logró su primer campeonato en 1962.

La Leña Roja perdió sus dos primeros partidos en su casa, el Remón Cantera 3-2 y 7-6. Luego, perdió el tercer encuentro en el Estadio Rod Carew 11-6 el pasado viernes.

No obstante, desde el sábado 2 de marzo, el equipo coclesano se repuso, ganando 11-5 el sábado, 11-6 el domingo, 8-5 el martes y 3-2 el miércoles.

En el séptimo partido, Coclé tomó el comando en la parte baja de la segunda entrada con doblete de Aníbal sánchez que remolcó a Raúl Vallarino.

No obstante, Panamá Metro reaccionó en la parte alta del cuarto inning con dos carreras para irse arriba en el marcador.

Las ofensivas de ambos equipos no pudieron fabricar carreras hasta la parte baja de la séptima entrada cuando Coclé empató la pizarra con imparable de José Bernal, que empujó a David Shirlei.

La carrera de la diferencia se dio en el cierre del octavo cuando con dos outs nuevamente Aníbal Sánchez sonó un doble que remolcó a Raúl Vallarino.

El lanzador ganador fue Ian Oberto, quien en función de relevo fue pieza fundamental en los últimos partidos. El derrotado por Panamá Metro fue Fabián Carrera.

Los mejores bateadores por Coclé fueron Raúl Vallarino de 4-2 (dos carreras anotadas), Aníbal Sánchez de 3-2 (dos carreras impulsadas) y José Bernal de 3-1 (una carrera impulsada).

