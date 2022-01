Coclé y Occidente lideran Nacional de Béisbol Juvenil

Luego de realizarse el primer tercio del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, las novenas de Coclé y Chiriquí Occidente lideran la competencia con marca de cuatro triunfos y una derrota.

A excepción de Panamá Este y Bocas del Toro, que jugaron ayer doble juego, los otros 10 equipos tuvieron jornada libre.

Los coclesanos, actuales campeones nacionales de la categoría, estuvieron invictos hasta el martes, día en que cayeron ante Chiriquí 9-5, mientras que Occidente perdió su primer partido la noche del miércoles cuando sucumbió ante Bocas del Toro 12-3.

En la jornada para hoy viernes uno de los partidos más llamativos será el que enfrente Coclé y Panamá Oeste (3-2) en el estadio Horacio Mena de Chame a partir de las 7 de la noche.

Por su lado, Chiriquí Occidente se medirá a Herrera (3-2) en el estadio Claudio Nieto de Monagrillo a las 7 p.m.

En otros encuentros: Darién vs Panamá Metro en el Rod Carew; Colón vs Chiriquí en el kenny Serracín; y Veraguas vs Los Santos en doble partido a celebrarse en el estadio Roberto ‘Flaco Bala’ Hernández.

Cada equipo jugará un total de 16 partidos (dos con rivales de su grupo y uno intergrupo) y los ocho mejores récords clasificarán a la Ronda de Ocho Equipos.

El grupo A lo integran Panamá Metro, Coclé, Colón, Panamá Oeste, Chiriquí y Darién, mientras que en el B están Herrera, Los Santos, Veraguas, Chiriquí Occidente, Panamá Este y Bocas del Toro.