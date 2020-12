COI recomienda no tomar en cuenta votos en blanco

El Comité Olímpico Internacional (COI) recomendó al Comité Olímpico de Panamá (COP) no tomar en cuenta los votos en blanco en sus elecciones.

La sugerencia surge luego de que el COP hiciera la consulta a raíz de lo que se dio en los comicios del pasado sábado, donde la candidata a la presidencia de este ente deportivo, Damaris Young, obtuvo una votación a su favor de 37-36 sobre el también aspirante Saúl Saucedo.

No obstante, la Comisión Electoral Independiente (CEI) no hizo la proclamación debido a que se validó un voto en blanco, por lo que Young no cumplía con el mínimo exigido por el estatuto del COP, que es de 50% +1 de los votos válidamente emitidos.

Camilo Amado, presidente del COP remitió la recomendación a la CEI, la cual deberá reunirse para tomar una decisión al respecto.

En la recomendación, Jérome Poivey, jefe de Relaciones Institucionales y Gobernanza del COI (Departamento de Relaciones con los CON), señala que “somos de la opinión que los votos en blanco no deben ser contados como parte de los “votos válidamente emitidos”.

“La Regla 18.4 de la Carta Olímpica (aplicable a las reuniones de la Sesión del COI) establece que “Las abstenciones, los votos en blanco y los votos nulos no se tienen en consideración para el cáculo de la mayoría requerida”, explica Poivey.

Agregó el representante del COI que en el procedimiento electoral estándar que se sugiere a los Comités Olímpicos Nacionales, también se indica que los votos en blancos no se deben tomar en cuenta.

En la nota, Poivey también explica que desde los estatutos del COP, se entiende que cuando hay dos candidatos solamente hay una ronda de votación y el candidato que obtiene más de la mitad de los votos válidamente emitidos será simplemente declarado electo.