Colón, tierra de campeones, celebra su título mayor N.°9

La provincia de Colón ratificó una vez más que es Tierra de Campeones, al conquistar su título N.°9 en los campeonatos nacionales de béisbol en la categoría mayor.

La provincia colonense tiene muchos logros deportivos y el béisbol también forma parte de la rica historia del deporte en este sector del país.

En la noche del martes, el equipo de la Costa Atlántica venció 7-3 a Los Santos para adjudicarse la Serie Final del béisbol mayor.

Además de este año, Colón también tiene en su vitrina los títulos de las ediciones de 1949, 1953, 1956, 1957, 1958, 1959, 1962 y 2017.

La lucha por el título nacional no fue fácil para el equipo colonense, que en los últimos años está confrontando el problema de no contar con un estadio, debido a que aún no se culminan los trabajos del nuevo estadio Roberto Mariano Bula.

Esta vicisitud fue tomada por los jugadores y cuerpo técnico como un reto para exigir a las autoridades la culminación del coliseo deportivo, cuyos trabajos se han atrasado.

“Lo tomamos como un reto. Esta es nuestra manera de exigir la terminación del estadio Mariano Bula”, comentó el carismático jugador Edgar Muñoz.

Y es que la novena colonense tuvo que entrenar en un estadio de Pequeñas Ligas ubicado en Margarita, donde tuvieron que realizar su preparación con miras al torneo.

Para el campeonato nacional, Colón escogió como su sede el estadio nacional Rod Carew, recinto deportivo en el que su fanaticada hizo también su esfuerzo para respaldar a su equipo.

Serie Regular

Desde la Serie Regular, Colón dio un aviso de que venía a competir al ubicarse en la tercera posición con registro de 10 victorias y seis derrotas.

En la Ronda de Ocho Equipos venció a Chiriquí Occidente cuatro juegos a dos, en Semifinales superó a Herrera cuatro partidos a uno y por igual resultado doblegó a Los Santos en la Serie Final.

Fue un equipo que tuvo una combinación de jugadores jóvenes con algunos experimentados y que fue reforzado en gran manera en el desarrollo del torneo con los lanzadores Luis Ramos y Alexander Ayala.

Un juego de picardía, agresividad en el recorrido de bases, una hermética defensa y un pitcheo efectivo fueron algunas de las claves para este equipo dirigido por el expelotero Hipólito Ortiz.

Luego de perder dramáticamente el primer partido de la Final 4-3, Colón se recuperó para ganar cuatro partidos de forma consecutiva (3-2, 4-1, 2-1 y 7-3) para coronarse como los nuevos reyes del béisbol nacional mayor.

