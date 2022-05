Colón y Herrera se enfrentan en choque de invictos del béisbol mayor

Colón y Herrera, ambos invictos, se enfrentarán hoy domingo en uno de los encuentros más llamativos del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, dedicado a la memoria del expelotero Tomás Simití.

El encuentro, programado para las 2 de la tarde, se realizará en el estadio Remón Cantera de Aguadulce.

Publicidad

NO DEJES DE LEER: El Liverpool no pudo arrebatarle la gloria al Manchester City

Colón ha tenido un gran inicio en el torneo, al vencer a Bocas del Toro 5-3 el viernes, mientras que ayer sábado derrotó 6-4 a Los Santos.

Por su lado, los herreranos también tienen dos triunfos sin derrotas. El viernes vencieron 11-6 a Veraguas y ayer domingo superaron 11-6 a Darién.

En la jornada de hoy, Coclé, que tampoco ha perdido en dos salidas, se mide a Los Santos a las 2 de la tarde en el estadio Roberto ‘Flaco Bala’ Hernández de Las Tablas.

NO DEJES DE LEER: Mbappé dice que le va al Real Madrid en la final de la Champions

A las 2 de la tarde, en el estadio Olmedo Solé, Darién se mide a la preselección Sub-18.

En la noche, a partir de las 7 de la noche los partidos son los siguientes: Panamá Metro vs Bocas del Toro (Remón Cantera); Panamá Oeste vs Chiriquí Occidente (Roberto Hernández); y Veraguas vs Chiriquí (Olmedo Solé).

Contenido Premium: 0