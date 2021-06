Córdoba invita a seguir creyendo en la ‘sele’

Omar “Mameluco” Córdoba se mostró satisfecho con su debut con la Selección Mayor de Panamá en la goleada sobre Anguila por 13-0 que puso a los dirigidos por Thomas Christiansen en la cima del Grupo D de las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF.

El futbolista del Club Atlético Independiente (CAI) de La Chorrera confesó que no esperaba que el técnico danés lo pusiera en el once titular la noche del sábado. “Con el pasar de los días (en los entrenamientos) el míster (Christiansen) me decía que lo estaba haciendo bien, pero no lo esperaba, y gracias a Dios pude sacarlo (el trabajo) adelante”, dijo a los medios de prensa de la FEPAFUT.

Córdoba, de 26 años, ocupó la banda derecha, desde donde hizo mucho daño al cuadro anguilense. “Cada vez que llegaba a la línea de fondo, trataba de meter el centro para que mis compañeros pudieran concretar”.

Escuchar el Himno Nacional con la camiseta de la “sele” fue una sensación que para Córdoba “no tiene explicación”. “Fue muy emocionante, estoy muy feliz por haberle cumplido a mi padre y a mi madre”.

Para el partido de mañana, contra la República Dominicana, en el que se definirá el liderato del Grupo D, Córdoba indicó que la fórmula es seguir trabajando como lo han venido haciendo para sacar el partido adelante.

Los dominicanos tienen siete puntos, dos menos que el conjunto istmeño, que solo necesita del empate para retar a Curazao o Guatemala por el boleto a la Octagonal Final de la CONCACAF, que reparte tres cupos directos al Mundial FIFA Qatar 2022, más otro para el repechaje intercontinental.

El futbolista del CAI afirmó que se siente “muy bien”, “con confianza”, dentro de la “sele”. “Los jugadores de más experiencia me han ayudado mucho”, reveló

Además, el defensor invitó a la afición a “seguir creyendo en este grupo” que _aseguró_ “lo está dando todo en los entrenamientos y los partidos”. “Que vayan (al Rod Carew) y nos apoyen porque los necesitamos a ellos también”.

Quiere otro Mundial

Por su parte, Gabriel “Gaby” Torres, autor de cuatro goles el sábado, se mostró “muy contento”, “muy agradecido” con sus compañeros, ya que, a su criterio, necesitaba un partido como este”.

“Creo que hemos roto una racha y hay que seguir por ese camino, nosotros vamos a intentar el próximo partido (ante R. Dominicana) ganar ante nuestra gente”, resaltó.

“Quiero llegar a otro Mundial con Panamá y estamos trabajando para lograrlo”, agregó Torres.