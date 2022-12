Cristiano precisa que la frase grosera no era contra su técnico

Cristiano Ronaldo aseguró que las frases que se le interpretaron cuando fue reemplazado por Fernando Santos no iban dirigidas hacia el técnico, sino hacia un rival que le estaba apremiando para que saliera del césped.

En concordancia con lo que dijo el seleccionador luso en conferencia de prensa, el capitán de las 'quinas' explicó: "El jugador coreano me decía que me fuera rápido y yo le dije que se callara porque no es una autoridad”.

"No tiene por qué haber polémica. Es el calor del partido. Pase lo que pase, las cosas siempre quedan en la cancha. Lo más importante es que tenemos que estar unidos. Estamos en la siguiente fase. No solo los jugadores, también los portugueses tienen que tener confianza", señaló a los informadores.

LA VERSIÓN DEL TÉCNICO

Fernando Santos, técnico de la selección de Portugal, no quiso entrar en polémica por el presunto disgusto de Cristiano Ronaldo al ser sustituido poco después de la hora de partido ante Corea del Sur y aseguró que el capitán se marchó enfadado con un rival que lo estaba insultando.

“Ronaldo se fue, eso sí, enfadado con el jugador coreano que lo insultaba y lo echaba del campo. Él le respondió, es perfectamente normal. Escuché lo que dijo el coreano, en inglés, y no tengo ninguna duda al respecto", explicó en conferencia de prensa.

"Ronaldo respondió 'debes tener mucha prisa para que me vaya'. Pepe incluso fue a por el coreano por eso', añadió Fernando Santos.

