Denver Nuggets conquista su primer título de la NBA

Los Denver Nuggets, guiados por Nikola Jokic y Jamal Murray, conquistaron este lunes el primer anillo de la NBA de su historia al vencer por 4-1 en las Finales a los Miami Heat de Jimmy Butler.

Tras casi medio siglo en la liga, los Nuggets, que hasta este año jamás habían jugado una serie por el título, tocaron por fin el cielo de la NBA en una memorable noche en la que vencieron a los Heat por 94-89 ante un público del Ball Arena de Denver en éxtasis.

Jokic (28 puntos y 16 rebotes en el quinto encuentro) fue elegido MVP de las Finales y culminó unos playoff impresionantes batiendo con 10 el récord de triples-dobles y convirtiéndose en el primer jugador que lidera en unas eliminatorias de la NBA las estadísticas de puntos, rebotes y asistencias.

Con el champán enfriándose y todo listo para la fiesta en Denver tras ganar dos encuentros seguidos en Miami, el quinto partido, sin embargo, se le atragantó muchísimo a los Nuggets en los tres primeros cuartos y solo en el último pudieron doblegar a unos Heat inagotables y que murieron con las botas puestas.

Fue un combate rabioso y asfixiante, de ataques muy oxidados, de ritmo pesado y sin espacio para que ningún equipo lograra marcharse en el marcador.

Murray aportó 14 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias y Michael Porter Jr. sumó 16 puntos y 13 rebotes en unos Nuggets con un espantoso 5 de 28 en triples (17,9 %) y también pobres desde el tiro libre (13 de 23) pero absolutamente dominantes en el rebote (71 por 50).

En estos muy meritorios Heat, a un paso del anillo pese a ser octavos en el Este, Butler estuvo muy cerca de inventar una hazaña alucinante de las suyas con 13 puntos en el último cuarto (21 en total) pero finalmente la moneda cayó cruz para los de Florida.

Bam Adebayo consiguió 20 puntos y 12 rebotes para unos Heat que tenían disponible al lesionado durante semanas Tyler Herro pero que finalmente no salió a jugar.

Denver acusó en el arranque los nervios comprensibles de quien está a punto de hacer historia.

