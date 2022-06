Díaz: “No me creo mejor que nadie, estamos aquí para aportar”

El atacante Ismael Díaz valoró positivamente el desempeño de la selección nacional anoche ante Costa Rica, principalmente en la segunda parte, en la que Panamá marcó los goles del triunfo (2-0) para llevarse sus primeros tres puntos en el Grupo B de la Liga de Naciones de la CONCACAF.

Tras una primera parte en que los visitantes tuvieron claras oportunidades para irse arriba en el marcador, el equipo dirigido por Thomas Christiansen reaccionó de buena forma en la segunda mitad, en la que Díaz tuvo un papel protagónico.

Publicidad

Díaz reconoció que fue “un primer tiempo muy extraño”, pero que el profe Christiansen supo motivar al equipo en el descanso para impulsarlo a sacar la victoria en el segundo tiempo.

En el minuto 52, el jugador de la Universidad Católica de Ecuador definió con un derechazo tras ser asistido por “Negrito” Quintero.

La segunda anotación llegó en el 76’, cuando Ismael Díaz volvió a ensayar un remate que, en esta ocasión, alcanzó a desviar dentro del arco rival Cecilio Waterman.

“Solo quiero disfrutarlo (el gol) y a seguir adelante”, manifestó Díaz.

“Lo importante es que el grupo se acostumbre a ganar, siempre a ganar ante cualquier rival”, dijo. “Estamos aquí para aportar, a veces piensan que uno es el salvador, pero no es así, esta es una selección, no me creo mejor que nadie aquí, es más creo que hay mejores jugadores que yo y me toca seguir trabajando”, expresó el delantero.

El ariete panameño marcó su gol número 14 de este año. Con la Católica, suma 13 anotaciones, mientras que el de anoche fue su primer gol con la selección mayor desde el 2017.

Por su parte, Christiansen también indicó que “fue un partido extraño”, en el que sus jugadores no fueron agresivos en la primera parte y que Costa Rica aprovechó esa situación.

“En el segundo tiempo se vio más a Panamá con balón, que es lo que nos hace fuerte”, resaltó el timonel.

Panamá enfrentará el próximo domingo a Canadá, en Vancouver, en partido amistoso, y luego retomará su participación en la Liga de Naciones ante Martinica, selección a la que enfrentará los días 9 y 12 de junio.

Christiansen señaló que se nota que Ismael Díaz está en un momento dulce y que lo vio muy bien sintonizado con sus compañeros.

“El equipo respondió de gran manera, sobre todo en la segunda parte”, reiteró el estratega hispano-danés.

Contenido Premium: 0