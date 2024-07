Didier Deschamps: ‘Estamos de nuevo en cuartos, hay que valorarlo’

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, explicó, tras la clasificación para los cuartos de final de la Eurocopa 2024 con un victoria por 1-0 ante Bélgica, que hay que "valorar" el triunfo de su equipo, de nuevo entre los ocho mejores de esta competición, tras hacer "todo para marcar, atacar y crear ocasiones".

"Creamos mucho más que Bélgica. Pero también hemos sido inteligentes y precavidos para no darle a nuestro rival el espacio que pretendían ni ser verticales, aunque tuvieron dos o tres ocasiones. Hoy tenemos esa capacidad de poder controlar un poco más nuestros partidos", repasó el técnico en rueda de prensa en el Düsseldorf Arena.

"Es algo que hay que valorar. Es mejor tener el balón, atacar y obligar al rival a defenderse. Estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho. Estamos de nuevo en cuartos de final, aunque la gente esté esperando más. Lo comprendo. Hay que valorarlo", expuso.

"Nos ha costado marcar, pero eso no significa que no hayamos tenido muchas ocasiones", continuó el técnico, que esperó que eso no se convierta en un tema "psicológico" y destacó la solidez atrás del conjunto francés: "Nuestra firmeza defensiva es esencial en este nivel".

