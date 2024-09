Doce equipos jugarán el Torneo Nacional U-10 de Béisbol

Un total de 12 equipos participarán en el Campeonato Nacional de Béisbol U-10, el cual arrancará el próximo 15 de septiembre en el Complejo Deportivo MVP Sport City, en Cerro Viento.

Una nota de prensa de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis), informó que ayer se realizó el sorteo para conformar los grupos quedando el grupo A integrado por Panamá Oeste, Chiriquí, Los Santos, Veraguas, Chiriquí Occidente y Colón, mientras que el Grupo B quedó con Herrera, Panamá Metro, Coclé, Panamá Este, Darién y Bocas del Toro.

El torneo se jugará a una ronda todos contra todos en cada grupo, clasificando los dos primeros de los dos grupos a semifinales.

En las semifinales, el primero del Grupo A se medirá al segundo del B, mientras que el primero del B enfrentará al segundo del A.

Los ganadores disputará la medalla de oro y los perdedores jugarán por el bronce.

En la fecha inaugural del grupo A, Colón enfrentará a Panamá Oeste a las 9 a.m., seguido de Los Santos vs Chiriquí a las 11:30 a.m. y cierran Veraguas ante Chiriquí Occidente a las 2:00 p.m.

En el Grupo B jugarán a las 9:00 a.m., Bocas del Toro vs Herrera, seguido de Coclé ante Panamá Metro y cierran Panamá Este ante Darién.

