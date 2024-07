‘Eagle in Love’ ganó el Clásico Presidente de la República

El ejemplar estadounidense ‘Eagle In Love’, con la monta del jinete Omar Hernández Jr., conquistó la versión N.°95 del Clásico Presidente de la República, dedicado en esta ocasión a José Raúl Mulino, actual mandatario de la nación.

Una buena asistencia de público se dio cita al Hipódromo Presidente Remón, sede de este evento que anualmente se realiza en honor al presidente de la República.

‘Eagle In Love’ tuvo una mala salida quedando relegado al último lugar. No obstante, poco a poco el hijo de Dialed In y Mariisim fue escalando posiciones y en la recta decisiva pasó de largo para superar a los que comnadaban en ese momento la carrera, que se disputó en distancia de 2 mil 100 metros y que repartió una bolsa de 108 mil 750 dólares.

“Tuvimos una mala salida pero sabíamos de la clase de caballo que tenemos. Cuando faltaban aproximadamente 600 metros ya sabíamos que ibamos a ganar. Le dedico el triunfo a mi papá y a mis hijos”, manifestó el jinete Hernández.

Por su parte, Eric Antonio del Valle, propietario del caballo ganador (Stud El Águila), destacó el trabajo realizado por el entrenador Roberto ‘Bob’ Arango, quien puso a tono al ejemplar.

Igualmente recordó que ‘Eagle In Love’ es hijo de Mariisima, la cual también ganó este prestigioso evento en el año 2005.

En la distancia del evento, ‘Eagle In Love’ tuvo un tiempo de 2:11.43.

En la ceremonia de premiación, el presidente de la República, José Raúl Mulino, expresó su complacencia en estar presente en este Clásico y a la vez destacó el esfuerzo que realizan to´das las personas que hacen realidad de que la hípica panameña se mantenga.

Mulino hizo entrega de la Copa del Clásico Presidente de la República a Eric Antonio del Valle, propietario del caballo ganador.

